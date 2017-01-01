潜在的な寄付者や地域社会のメンバーに訴求する30秒の資金調達キャンペーンビデオを作成し、共感的なAIアバターが非営利団体の緊急のニーズを説明します。ビジュアルスタイルは暖かく招かれるようなもので、柔らかい色合いと高揚感のあるイメージを使用し、組織の使命を効果的に伝えるために誠実で明確なナレーションを補完します。HeyGenの強力なAIアバターを活用して、信頼性のある魅力的なスポークスパーソンを提示します。

ビデオを生成