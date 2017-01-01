スクリプトをビデオに変えるスポークスマーケティングビデオメーカー
スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、プロフェッショナルなマーケティングビデオを迅速に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
クリエイティブエージェンシーをターゲットにした30秒のスリークなビデオを作成し、AIアバターの力とカスタムアバター作成の柔軟性を示します。ビジュアル的には未来的でミニマリストな美学を目指し、スムーズなトランジションと控えめなアニメーションを取り入れ、落ち着いた、明確で洗練されたナレーションを補完します。このビデオはHeyGenのボイスオーバー生成を大々的にフィーチャーし、エージェンシーが魅力的なプレゼンテーションを迅速に制作できるようにします。
AIビデオジェネレーターを使用して迅速な制作ソリューションを求めるコンテンツクリエイター向けに、ダイナミックな60秒のインストラクションビデオを開発します。視覚的アプローチは非常に魅力的で、多様なシーンとクイックカットを取り入れ、視聴者の関心を維持しつつ、親しみやすいチュートリアル風のオーディオスタイルを特徴とします。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、およびアクセシビリティのための自動字幕/キャプション機能を強調します。
企業トレーナーや人事部門向けにプロフェッショナルな50秒のビデオを制作し、正確なスクリプト入力が高品質なビデオにつながることを示します。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊かで権威あるもので、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの洗練されたストック映像を使用し、明確で権威あるナレーションを伴います。スクリプトからのテキストビデオ機能を強調し、効率的なコンテンツ作成を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはマーケティングキャンペーンのためのクリエイティブなビデオ制作をどのように支援しますか？
HeyGenは強力なクリエイティブエンジンを提供し、ユーザーがスクリプト入力を高品質なビデオに変換できるようにします。私たちのプラットフォームは多様なAIビデオプレゼンターとカスタマイズ可能なテンプレートを提供し、魅力的なマーケティングビデオのための理想的なスポークスマーケティングビデオメーカーです。
HeyGenはユニークなブランディングのためにカスタムAIアバターを生成できますか？
はい、HeyGenはカスタムAIアバターの作成を可能にし、ブランドにユニークで一貫した存在感を与えます。このカスタムアバター機能により、AIスポークスマンがすべての高品質ビデオでブランドアイデンティティに完全に一致します。
HeyGenは効率的なAIビデオコンテンツ作成のためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは高度なテキストビデオ技術を活用して、マーケティングビデオのコンテンツ作成を効率化します。スクリプト入力から高品質なビデオを生成するだけでなく、HeyGenはボイスクローン、自動字幕/キャプション、強力なブランディングコントロールなどの機能を含む、完全なAIビデオジェネレーターソリューションを提供します。
HeyGenは多言語対応のマーケティングビデオの作成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは包括的な多言語サポートを提供し、グローバルなオーディエンス向けにマーケティングビデオを制作できます。私たちのAIビデオツールは、多様なAIビデオプレゼンターと正確なボイスオーバー生成を通じて、メッセージが世界中で共鳴することを保証し、効果的なAIビデオジェネレーターとなります。