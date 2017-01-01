小規模ビジネスオーナー向けに設計された45秒の活気あるマーケティングビデオを想像してください。スポークスマーケティングビデオメーカーがどのように彼らのアウトリーチを革新できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは明るく、エネルギッシュで、製品の利点を強調する現代的でクリーンなグラフィックを特徴とし、アップビートでプロフェッショナルなナレーションを組み合わせます。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、シームレスなコンテンツ作成を実演します。

ビデオを生成