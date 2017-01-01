スポークスパーソンマーケティングビデオジェネレーター：キャンペーンを強化
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、魅力的でスケーラブルなマーケティングビデオを作成し、制作コストを大幅に削減します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のユーザーと技術パートナーを対象にした90秒の製品アップデートビデオを開発し、開発者ツールの重要な新機能を発表します。ライブUIインタラクションと重要なコードスニペットを紹介するダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルを採用し、熱意に満ちた簡潔な音声配信と組み合わせます。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して詳細なスクリプトから完全に生成され、AIビデオジェネレーターの可能性を強調します。
全ての部門の従業員向けに、データセキュリティのベストプラクティスに焦点を当てた1分間の内部コンプライアンス研修モジュールを設計します。ビジュアルプレゼンテーションはプロフェッショナルで指導的であり、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを通じて確立された一貫したブランドアイデンティティを利用します。音声配信は権威がありながら安心感があり、理解しやすく、eラーニングの取り組みと研修プロセスを効果的にサポートします。
エンドユーザーとカスタマーサポートチーム向けに、一般的なソフトウェアインストールの問題に対する迅速な解決策を示す45秒の技術FAQビデオを制作します。ビジュアルアプローチはユーザーフレンドリーで、ステップバイステップの画面録画と役立つオンスクリーンテキストオーバーレイを使用し、音声はHeyGenの音声生成を使用してフレンドリーで役立ち、明確なナレーションを提供します。自動字幕とキャプションでシームレスな理解を確保します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIスポークスパーソン技術はどのようにしてプロフェッショナルなマーケティングビデオを生成しますか？
HeyGenは高度な「AIスポークスパーソン」と「テキストビデオ技術」を活用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換します。私たちのプラットフォームはリアルな「AIアバター」と自然な「テキスト音声技術」を統合し、シンプルなテキスト入力から高品質なマーケティングビデオを迅速に作成します。
HeyGenはAIビデオコンテンツにどのようなカスタマイズとブランディングオプションを提供しますか？
HeyGenは広範な「カスタマイズとブランディング」機能を提供し、ユーザーがロゴ、ブランドカラー、独自のメディア要素を統合できるようにします。豊富な「プロフェッショナルテンプレートとシーン」から選択し、あなたの「スケーラブルなビデオ制作」がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenは多言語対応とグローバルオーディエンス向けの自動字幕をサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力な「多言語対応」を提供し、洗練された「テキスト音声技術」を使用してさまざまな言語でビデオを作成できます。さらに、プラットフォームは正確な「字幕とキャプション」を自動生成し、多様なグローバルオーディエンスへのアクセスとリーチを向上させます。
HeyGenはAIビデオを生成するためのユーザーフレンドリーなプラットフォームですか？
HeyGenは「ユーザーフレンドリーなプラットフォーム」として設計されており、「ビデオ制作ワークフロー」を簡素化します。その直感的なインターフェースと「使いやすさと自動化」機能により、ユーザーは事前の編集経験がなくても迅速に「高品質なAIビデオ」を生成でき、従来必要とされていた時間と労力を大幅に削減します。