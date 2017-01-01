ソフトウェア開発者を対象にした1分間の説明動画を作成し、新しいAPIエンドポイントの統合の簡単さを示します。ビジュアルスタイルはクリーンでコードに焦点を当て、控えめなアニメーションを使用し、明確で明瞭なナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能が、技術文書の動画作成をどのように効率化し、複雑な概念を理解しやすくするかを強調します。

