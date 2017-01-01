スポークスパーソンカスタマーサポートジェネレーター：AIでより良いサービスを
AIアバターで顧客体験を向上させ、コストを削減し、スクリプトを魅力的なサポートビデオに変換します。
既存の顧客を対象にした30秒のプロフェッショナルなカスタマーサービスアナウンスメントを制作し、重要な更新情報を安心感のあるトーンで伝えます。このビデオは、クリーンでミニマリストなビジュアル設定で一貫したAIアバターをフィーチャーし、ソフトでアンビエントな音楽を伴い、HeyGenのAIアバター機能を使用して重要な情報を簡単に伝えることができます。
新入社員や営業チーム向けの60秒の情報提供トレーニングモジュールを開発し、スポークスパーソンカスタマーサポートジェネレーターを使用して複雑なプロセスを説明します。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で簡潔かつ権威あるものでありながらフレンドリーで、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して一貫したナレーションを提供し、理解と記憶を容易にします。
AIビデオジェネレーターの力を示す20秒のダイナミックなクリップを作成し、潜在的な新規ユーザーを引きつけます。インパクトのあるビジュアル、モダングラフィックス、説得力のある声で、このビデオはテキストからビデオへのコンセプトをプロフェッショナルなアウトプットに変換するスピードと簡単さを示し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して即座にインパクトを与えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはクリエイティブマーケティングのためのビデオ制作をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、テキストスクリプトを魅力的なビデオに変換することで、マーケティングやクリエイティブコンテンツのビデオ制作を大幅に簡素化します。高度なAIを活用し、ユーザーは幅広いビデオテンプレートを利用し、ブランドコントロールを統合することで、従来のビデオ制作の手間をかけずに魅力的なマーケティングビデオを作成できます。
HeyGenはブランド固有のコンテンツのためにカスタムAIアバターを作成できますか？
はい、HeyGenはカスタムAIアバターを作成する機能を提供しており、企業がブランドアイデンティティに完全に一致するユニークなデジタルスポークスパーソンを開発することができます。これらのカスタムAIアバターは、ブランド認知を高め、カスタマーサービスや社内コミュニケーションを含むさまざまなアプリケーションで一貫したメッセージを伝えることができます。
HeyGenは多言語ビデオコンテンツの開発にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、多言語ビデオコンテンツの作成に強力な機能を提供しており、広範なボイスオプションを備えた高度なテキストからビデオへの生成を含みます。これにより、ユーザーは自動字幕とキャプションを使用して複数の言語でビデオを制作し、グローバルなコミュニケーション戦略を効果的にサポートし、従来の方法に比べて大幅なコスト削減を実現します。
HeyGenのAIビデオジェネレーターはeラーニングやトレーニングビデオにどのように活用できますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、シンプルなテキストスクリプトからプロフェッショナルなeラーニングやトレーニングビデオを作成するための理想的なツールです。スクリプトをAIアバターとボイスオーバーを使用してダイナミックなビデオコンテンツに変換することで、HeyGenは教育資料の制作を効率化し、複雑な情報をトレーニーにとってアクセスしやすく魅力的なものにします。