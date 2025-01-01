スポークスパーソン企業ビデオジェネレーターで簡単にAIビデオを作成
リアルなAIアバターを使って魅力的な企業ビデオを瞬時に作成し、メッセージをプロフェッショナルなプレゼンテーションに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員や社内チーム向けに、会社の文化を紹介する60秒の内部オンボーディングビデオが必要です。これは、フレンドリーで励みになるビジュアルと、明るく会話調の音声トーンが特徴です。このプロジェクトは、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を通じて、書かれたスクリプトを動的なプレゼンテーションに変換し、包括的でありながら歓迎的なオンボーディングビデオを作成します。
ソーシャルメディアのフォロワーの注目を集めるために、30秒のマーケティングビデオを制作します。これは、テンポの速い視覚的に印象的なスタイル、現代的なバックグラウンドミュージック、エネルギッシュなナレーションが特徴です。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、最新のオファーを強調し、AIビデオジェネレーターの力を示す高品質なビデオコンテンツを迅速に組み立てます。
既存の顧客やステークホルダー向けの20秒の会社アップデートビデオは、信頼できる安心感のあるメッセージを届けるべきです。クリーンでミニマリストなビジュアルと落ち着いた明瞭な声を特徴とし、HeyGenの字幕/キャプションを組み込むことで、音声環境に関係なくメッセージを普遍的に理解できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを使ってクリエイティブなビデオ制作を可能にしますか？
HeyGenは、カスタムアバターやストックオプションを含む多様なAIアバターを提供することで、高品質なビデオコンテンツの制作を可能にします。そのクリエイティブエンジンは、広範なブランディングとカスタマイズをサポートし、ユーザーが声や外見を調整し、事前にデザインされたビデオテンプレートを通じてブランディング要素を統合することを可能にします。
HeyGenはAIスポークスパーソンを使ってプロフェッショナルな企業ビデオを生成できますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルなビデオを制作する先進的なAIスポークスパーソン企業ビデオジェネレーターです。ユーザーはスクリプトを魅力的なデジタルスポークスパーソンビデオに迅速に変換し、先進的なテキスト・トゥ・ビデオ技術を活用して企業メッセージを効果的に伝えることができます。
HeyGenは効率的なビデオ作成のためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、テキスト・トゥ・ビデオ、先進的な音声クローン、マルチリンガル機能などを備えた強力なAI駆動のビデオ作成プラットフォームを提供しています。また、自動字幕/キャプションや事前に作成されたビデオテンプレートを提供し、ビデオ制作時間を大幅に短縮します。
HeyGenで生成されたビデオをどのようにカスタマイズしてブランドの一貫性を保つことができますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、企業がビデオをブランドに合わせることを可能にします。ユーザーはカスタムアバターを組み込み、AIスポークスパーソンの声や外見をカスタマイズし、特定のロゴやブランドカラーをすべてのビデオに統合することができます。