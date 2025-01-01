スポークスパーソンアバター動画ジェネレーター: 驚くべきAI動画を作成

スクリプトから瞬時にプロフェッショナルなAI動画を作成し、AIアバタージェネレーターで動画制作コストを削減します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
UX/UIデザイナーやクリエイティブプロフェッショナルを対象とした90秒の指導ビデオを開発し、AIアバターのカスタマイズに関わる高度なステップを詳述します。ビジュアルスタイルは、カスタマイズインターフェースの画面録画を特徴とする明確なステップバイステップのチュートリアルで、情報豊かでありながら魅力的な音声トラックを伴います。HeyGenの「AIアバター」機能を示し、さまざまな技術的調整で「カスタムアバター」を洗練するプロセスを説明します。
サンプルプロンプト2
AIビデオプレゼンターを使用したスケーラブルな教育コンテンツの技術的利点を説明する2分間の企業トレーニングモジュールを制作します。このビデオは企業トレーナーやL&Dプロフェッショナルを対象としており、プロフェッショナルでビジネス志向のビジュアル美学と明確なオンスクリーンインフォグラフィック、自信に満ちた明瞭なナレーションを利用します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を示し、さまざまな「AIビデオプレゼンター」のために高品質のナレーションがどのように瞬時に生成され、学習の保持を向上させるかを説明します。
サンプルプロンプト3
国際ビジネスチームやローカリゼーションスペシャリストを対象とした45秒の製品デモンストレーションビデオを作成し、「スポークスパーソンアバター動画ジェネレーター」を使用した「多言語コンテンツ作成」の容易さを示します。ビジュアルプレゼンテーションはダイナミックでグローバルに包括的であり、アバターによって伝えられる同じメッセージの異なる言語バージョン間のクイックカットを特徴とし、洗練され明確なナレーションを伴います。HeyGenの「字幕/キャプション」機能を強調し、翻訳されたキャプションがどのようにしてグローバルなリーチを強化するかを示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スポークスパーソンアバター動画ジェネレーターの仕組み

テキストをプロフェッショナルな動画にAIスポークスパーソンで簡単に変換。メッセージを迅速かつ効率的に共鳴させるコンテンツを生成します。

1
Step 1
AIアバターを選択
多様なAIアバターライブラリから選ぶか、カスタムフォトアバターを作成してブランドを表現し、親しみやすいスポークスパーソンでメッセージを即座に生き生きとさせます。
2
Step 2
スクリプトを貼り付け
希望するテキストを入力すると、AIが自然な音声に変換し、選択したAIスポークスパーソンと完璧に同期します。録音スタジオは不要です。
3
Step 3
ビジュアル要素を追加
魅力的な背景で動画を強化し、ブランディングのためにロゴを追加し、テンプレートから音楽やストックメディアを組み込んで、洗練されたプロフェッショナルな制作を作成します。
4
Step 4
動画をエクスポート
作成したものをプレビューし、さまざまなアスペクト比で高品質のAI動画をエクスポートし、すぐにすべてのプラットフォームやオーディエンスで共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのエンゲージメントと保持を向上

AIスポークスパーソン動画を展開して、効果的なトレーニングモジュールを提供し、学習者の理解と知識の保持を効率的に向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして非常にリアルなAIアバターを生成しますか？

HeyGenは高度なAIアバター生成技術を利用して非常にリアルなAIアバターを作成し、プロフェッショナルなスポークスパーソンアバター動画ジェネレーターコンテンツを制作することができます。これには、カスタムアバターやリアルなトーキングヘッドを直接生成するオプションが含まれ、高品質なAIアバター動画を保証します。

HeyGenのAIビデオプレゼンテーションでの正確なリップシンク精度を保証するものは何ですか？

HeyGenは高度なAIアルゴリズムを使用して、すべてのAIビデオプレゼンテーションで正確なリップシンク精度を達成し、テキストからビデオAIスクリプトによる自然で魅力的な配信を保証します。これにより、視聴者にとってシームレスで信じられる視聴体験が保証され、プロフェッショナルなAIビデオジェネレーターの基準を反映します。

HeyGenは多様なボイスクローンオプションで多言語コンテンツを作成できますか？

はい、HeyGenは多言語コンテンツ作成の広範な機能をサポートしており、さまざまな言語でAI動画を生成することができます。高度なボイスクローン技術により、AIスポークスパーソンコンテンツのための多様なボイスオーバーが可能になり、メッセージの真のグローバルリーチを促進します。

動画生成以外に、HeyGenを多用途なAIビデオジェネレーターにする機能は何ですか？

HeyGenは、基本的なテキストからビデオAI生成を超えた包括的な機能を提供することで、動画制作プロセスを簡素化します。豊富なテンプレートライブラリ、AIビデオプレゼンター、ブランディングコントロールを含み、コンテンツ作成を効率化し、従来の動画制作コストを大幅に削減します。