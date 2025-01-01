特別版ビデオメーカー：ユニークなビデオを瞬時に作成

魅力的なキャンペーンをより速くデザイン。オンラインビデオエディターと強力な音声生成を活用して、すべてのプロジェクトにプロフェッショナルなタッチを加えましょう。

小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーを対象にした1分間の魅力的なビデオを作成し、「特別版」製品ラインを効果的なビジュアルストーリーで紹介します。ビデオは現代的でエネルギッシュなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの音声生成を通じて生成されたプロフェッショナルで熱意あるナレーションを加え、スクリプトからのテキストをビデオに変換する能力を示し、アイデアを効率的に洗練されたコンテンツに変える力を示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
技術教育者やソフトウェアトレーナー向けに、新しい複雑な機能をソフトウェアアプリケーション内で設定し利用する方法を示す90秒の詳細な指導ビデオを開発します。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的であり、適切な場所にアニメーショングラフィックスを取り入れ、HeyGen AIアバターが落ち着いた権威あるトーンでステップを説明し、アクセシビリティのために明確な字幕を追加し、HeyGenを強力なAIビデオメーカーとして強調します。
サンプルプロンプト2
イベントプランナーやコミュニティオーガナイザー向けに、ユニークで特別なイベント招待状を作成することに焦点を当てた45秒の魅力的なビデオをデザインします。活気に満ちた魅力的なビジュアルスタイルを採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックと親しみやすいAIボイスで視聴者を案内します。ビデオは、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンライブラリをオンラインビデオエディターとして強調し、広範なデザインスキルなしで魅力的なコンテンツを簡単に作成できることを示します。
サンプルプロンプト3
開発者や技術愛好家を対象にした新しいAIアルゴリズムの機能の詳細を説明する2分間の包括的な技術解説ビデオを制作します。ビジュアルプレゼンテーションは情報豊かで詳細であり、ハイテクビジュアルと正確で明確なナレーションを組み込みます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して最適なプラットフォーム共有を実現し、字幕機能を活用して複雑な情報を効果的に伝え、技術コンテンツのための高度なビデオ編集ソフトウェアとして位置付けます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

特別版ビデオメーカーの使い方

直感的なオンラインビデオエディターで特別版ビデオを簡単に作成。AIツールとカスタマイズ可能なオプションを活用して、ビジョンを実現しましょう。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
プロジェクトを開始するには、プロフェッショナルにデザインされた多様なビデオテンプレートから選択し、作成をスタートさせましょう。
2
Step 2
コンテンツを生成
スクリプトを貼り付け、強力なテキストからビデオへの機能を利用して、アイデアを魅力的なシーンに変換します。
3
Step 3
AIエンハンスメントを追加
リアルなAI音声生成でナレーションを生き生きとさせ、ビジュアルと完璧に同期させます。
4
Step 4
仕上げと共有
自動字幕とキャプションでメッセージを明確にし、仕上げたビデオをどのプラットフォームでもエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスピレーションを与えるモチベーショナルコンテンツを作成

.

視聴者に深く響く特別版のモチベーショナルビデオを開発し、エンゲージメントとポジティブな影響を促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてビデオ作成プロセスを簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオメーカーであり、オンラインビデオエディターとしてテキストをプロフェッショナルなビデオに変換します。直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースにより、ユーザーは簡単に魅力的なコンテンツを作成でき、複雑なビデオ編集ソフトウェアは過去のものとなります。

HeyGenビデオでAIアバターやカスタムボイスを使用できますか？

もちろんです！HeyGenは高度なAIアバターを活用して、スクリプトをリアルな表情やジェスチャーで生き生きとさせます。また、プラットフォーム内で高品質なAI音声を直接生成でき、メッセージを明確かつプロフェッショナルに伝えることができます。

HeyGenにはどのようなブランディングとカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴや好みのカラースキームをビデオに組み込むことができます。また、さまざまなビデオテンプレートを利用し、動的な字幕やキャプションを追加することで、コンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenはソーシャルメディアに最適化されたビデオの作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenはアスペクト比のリサイズツールを提供し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに完全に適したビデオを作成できます。異なるチャンネルにコンテンツを簡単に適応させ、クリエイティブエンジンを活用して、視聴者の注目を集める魅力的なソーシャルメディアビデオを制作します。