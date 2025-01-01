小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーを対象にした1分間の魅力的なビデオを作成し、「特別版」製品ラインを効果的なビジュアルストーリーで紹介します。ビデオは現代的でエネルギッシュなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの音声生成を通じて生成されたプロフェッショナルで熱意あるナレーションを加え、スクリプトからのテキストをビデオに変換する能力を示し、アイデアを効率的に洗練されたコンテンツに変える力を示します。

