スパークトレーニングビデオジェネレーター：魅力的なコースを迅速に作成
魅力的なAI生成トレーニングビデオを、驚くべきAIアバターで生産を簡素化しながら、より速く作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
eラーニングコンテンツクリエイター向けに60秒の指導動画を開発し、「AI生成トレーニングビデオ」プラットフォームを使用してコース提供を拡大する利点を詳述します。クリーンで情報豊かなビジュアル美学を採用し、親しみやすく権威ある声の生成を行い、複雑なトピックを理解しやすくします。
マーケティングチームを対象にした30秒の製品デモ動画を制作し、「ビデオジェネレーター」を使用した新機能を強調します。活気に満ちたテンポの速いビジュアルスタイルと魅力的な音楽を採用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンがコンテンツ作成とキャンペーンの立ち上げを加速する方法を強調します。
忙しいコンテンツクリエイター向けに45秒のインスパイアリングなソーシャルメディアリールをデザインし、テキストを迅速に魅力的なビデオコンテンツに変換することで「時間を節約」できる方法を示します。ビジュアルとオーディオスタイルはエネルギッシュでモチベーショナルであり、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能の効率性を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、高品質なトレーニングビデオの作成を効率化するために設計された高度なAIビデオジェネレーターです。多様なテンプレートを使用してスクリプトをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換でき、大幅な時間を節約できます。私たちのプラットフォームは、リアルなAIアバターとカスタマイズ可能なボイスオーバーを活用して、効果的なeラーニングコンテンツを提供します。
HeyGenがeラーニングコンテンツに効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、人間のようなスポークスパーソンAIアバターとダイナミックなボイスオーバーを提供し、情報を明確に伝えることでeラーニングにおいて優れています。多言語対応と自動字幕をサポートしており、製品デモや説明動画をグローバルな視聴者にアクセス可能にします。この包括的なツールキットにより、eラーニングビデオが情報豊かで広く消費されることを保証します。
HeyGenはさまざまなコンテンツクリエイターにとって多用途なビデオジェネレーターですか？
はい、HeyGenは非常に多用途なビデオジェネレーターであり、コンテンツクリエイターがトレーニング資料以外にも幅広いビデオを制作することを可能にします。直感的なビデオエディターを使用して、多数のテンプレートと豊富なメディアライブラリを活用し、マーケティング説明から内部コミュニケーションまで、あらゆるものを作成できます。この柔軟性により、HeyGenは多様なビデオ制作ニーズに理想的なソリューションとなり、時間とリソースを節約できます。
HeyGenはリアルなAIアバターを使用してAI生成トレーニングビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは、非常にリアルなAIアバターを特徴とするAI生成トレーニングビデオの作成を専門としています。これらのアバターは、自然な表情と人間のようなボイスオーバーでコンテンツを届け、メッセージが効果的に響くことを保証します。この最先端の機能により、標準的なトレーニング資料がダイナミックで魅力的なビジュアル体験に変わります。