スパビデオメーカー：簡単に落ち着いたマーケティングビデオを作成
AI機能とプロフェッショナルなテンプレート＆シーンを活用して、ソーシャルメディア向けの素晴らしいスパマーケティングビデオを制作。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
一般の人々を対象にしたプレミアムなセルフケア体験に興味のある方に最適な、スパの豪華な雰囲気を紹介する45秒の招待ビデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルは、素晴らしいスパビデオを通じて優雅さと平和を伝え、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用することで簡単に実現できます。
ベストセラーのスパ製品やギフト券を強調する20秒のソーシャルメディア広告をデザインし、思いやりのあるプレゼントを探している顧客を対象にします。ビデオは製品の詳細に焦点を当てたクリーンでミニマリストなビジュアルスタイルを持ち、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用してメッセージをカスタマイズできる穏やかなナレーションを含めます。
初めてのクライアントや懐疑的なクライアントにアピールするためにデザインされた、スパサービスの変革力についてのシミュレートされた証言をフィーチャーした60秒の魅力的なナラティブビデオを作成します。温かく、真実味のあるビジュアルとオーディオスタイルを利用し、HeyGenの革新的なAIアバターを使用して多様な「クライアント」のストーリーを生き生きとさせます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてスパマーケティングビデオをクリエイティブな要素で高めることができますか？
HeyGenは強力なクリエイティブエンジンとして機能し、素晴らしいスパビデオを簡単に制作することができます。多様なビデオテンプレートとAIアバターを活用して、視聴者に響く魅力的なアニメーションビデオコンテンツを作成できます。
HeyGenはスパビデオ作成プロセスをどのように効率化しますか？
HeyGenは直感的な編集ツールを提供し、テキストからビデオへの変換や強力なAI機能を含むスパビデオ作成を効率化します。テキストを簡単にカスタマイズし、すべてのプロモーションビデオで一貫した美学を維持するためのブランディングコントロールを適用できます。
HeyGenでAIアバターとカスタムブランディングを使用してスパビデオをパーソナライズできますか？
もちろんです。HeyGenは高度なAIアバターと強力なブランディングコントロールを使用してプロモーションビデオをパーソナライズする力を提供します。テキストをカスタマイズし、自分の映像を追加して、各スパビデオをユニークでブランドアイデンティティに完全に一致させることができます。
HeyGenはどのようにしてソーシャルメディア対応のスパビデオを効率的に作成しますか？
HeyGenはアスペクト比のリサイズを使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された素晴らしいスパビデオを迅速に制作することができます。これにより、プロモーションビデオがどのチャンネルでも完璧に見えるようになり、リーチとエンゲージメントを効率的に拡大します。