スパビデオメーカー：簡単に落ち着いたマーケティングビデオを作成

AI機能とプロフェッショナルなテンプレート＆シーンを活用して、ソーシャルメディア向けの素晴らしいスパマーケティングビデオを制作。

新しい「トランクイルブルーム」ウェルネストリートメントを紹介する30秒のプロモーションビデオを作成し、究極のリラクゼーションを求めるクライアントをターゲットにします。ビジュアルスタイルは柔らかく、幻想的で、穏やかな美学を特徴とし、穏やかなバックグラウンドミュージックを使用して、ユーザーがHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使ってこの体験を簡単に作成できるようにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
一般の人々を対象にしたプレミアムなセルフケア体験に興味のある方に最適な、スパの豪華な雰囲気を紹介する45秒の招待ビデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルは、素晴らしいスパビデオを通じて優雅さと平和を伝え、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用することで簡単に実現できます。
サンプルプロンプト2
ベストセラーのスパ製品やギフト券を強調する20秒のソーシャルメディア広告をデザインし、思いやりのあるプレゼントを探している顧客を対象にします。ビデオは製品の詳細に焦点を当てたクリーンでミニマリストなビジュアルスタイルを持ち、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用してメッセージをカスタマイズできる穏やかなナレーションを含めます。
サンプルプロンプト3
初めてのクライアントや懐疑的なクライアントにアピールするためにデザインされた、スパサービスの変革力についてのシミュレートされた証言をフィーチャーした60秒の魅力的なナラティブビデオを作成します。温かく、真実味のあるビジュアルとオーディオスタイルを利用し、HeyGenの革新的なAIアバターを使用して多様な「クライアント」のストーリーを生き生きとさせます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スパビデオメーカーの使い方

直感的なAIプラットフォームを使用して、リラクゼーションとウェルネスを促進する素晴らしいスパマーケティングビデオを簡単に作成。

1
Step 1
テンプレートを選択
ウェルネスビジネス向けにデザインされた幅広いプロフェッショナルなビデオテンプレートから選択し、クリエイティブな旅を始めましょう。テンプレート＆シーンを活用して、完璧なスタート地点を見つけてください。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
ユニークなテキスト、画像、AIアバターを追加して、スパの雰囲気を完璧に表現するビデオをパーソナライズします。AIアバターを統合して、メッセージをさらに魅力的にします。
3
Step 3
ブランディングを適用＆洗練
包括的なブランディングコントロールを使用してスパのロゴと色をビデオに追加し、タイミングとトランジションを完璧に微調整します。ブランディングコントロールにより、アイデンティティとの一貫性を確保します。
4
Step 4
エクスポートと共有
魅力的なスパビデオが完成したら、さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートし、すべてのソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに共有します。アスペクト比のリサイズ＆エクスポートを活用して、どこでも最適な表示を実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

クライアントの証言を共有

ポジティブなクライアント体験を強調する説得力のあるビデオ証言を開発し、スパのサービスに対する信頼と信頼性を構築します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてスパマーケティングビデオをクリエイティブな要素で高めることができますか？

HeyGenは強力なクリエイティブエンジンとして機能し、素晴らしいスパビデオを簡単に制作することができます。多様なビデオテンプレートとAIアバターを活用して、視聴者に響く魅力的なアニメーションビデオコンテンツを作成できます。

HeyGenはスパビデオ作成プロセスをどのように効率化しますか？

HeyGenは直感的な編集ツールを提供し、テキストからビデオへの変換や強力なAI機能を含むスパビデオ作成を効率化します。テキストを簡単にカスタマイズし、すべてのプロモーションビデオで一貫した美学を維持するためのブランディングコントロールを適用できます。

HeyGenでAIアバターとカスタムブランディングを使用してスパビデオをパーソナライズできますか？

もちろんです。HeyGenは高度なAIアバターと強力なブランディングコントロールを使用してプロモーションビデオをパーソナライズする力を提供します。テキストをカスタマイズし、自分の映像を追加して、各スパビデオをユニークでブランドアイデンティティに完全に一致させることができます。

HeyGenはどのようにしてソーシャルメディア対応のスパビデオを効率的に作成しますか？

HeyGenはアスペクト比のリサイズを使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された素晴らしいスパビデオを迅速に制作することができます。これにより、プロモーションビデオがどのチャンネルでも完璧に見えるようになり、リーチとエンゲージメントを効率的に拡大します。