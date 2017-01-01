スパサービスビデオメーカーで魅力的なスパマーケティングビデオを作成

AIを活用したテキストからビデオへの変換で、スクリプトを魅力的なスパマーケティングビデオに簡単に変換します。

高級スパサービスの穏やかな雰囲気と豪華な提供内容を紹介する、30秒の魅力的なマーケティングビデオを作成してください。究極のリラクゼーションとセルフケアを求める個人をターゲットにしています。ビジュアルスタイルは落ち着いたエレガントなもので、柔らかい照明と自然の要素を取り入れ、心地よい環境音楽と穏やかなナレーションで補完されます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、事前に書かれたナラティブからこの魅力的なコンテンツを効率的に制作し、スパのユニークな雰囲気を強調してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
忙しいプロフェッショナル向けに設計された新しい、独占的なスパトリートメントパッケージを紹介する45秒のソーシャルメディアビデオを開発してください。このビデオは明るく、招待的で清潔なビジュアル美学を採用し、トリートメントの主要なステップを明確に示し、HeyGenのAIアバターを活用したプロフェッショナルで魅力的なプレゼンテーションを提供する、元気づけるバックグラウンドミュージックと情報豊かなナレーションを組み合わせます。
サンプルプロンプト2
新しい潜在顧客を対象に、地元のスパでの本物の体験を紹介し、信頼を築く60秒のクライアントの声ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは温かく本物で、幸せなクライアントとスパ環境の率直なショットを特徴とし、HeyGenの音声生成機能を使用して実際のクライアントの引用から巧みに作成された、穏やかでポジティブな音楽とリアルなナレーションを伴います。
サンプルプロンプト3
健康志向の消費者をターゲットにした、ブティックウェルネススパのコア哲学とユニークなブランディングを紹介する30秒のインスピレーションを与えるプロンプトネイティブビデオをデザインしてください。このビデオはエレガントでミニマリストなビジュアルスタイルを持ち、自然の成分と個別のケアへのスパのコミットメントを強調し、洗練されたインストゥルメンタル音楽とプロフェッショナルで招待的なナレーションを設定します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、独自のビジュアルアイデンティティを迅速かつ効果的に確立してください。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スパサービスビデオメーカーの使い方

AIスパサービスビデオメーカーでプロフェッショナルなスパマーケティングビデオを簡単に制作。技術的なスキルなしで高品質で魅力的なコンテンツを作成し、クライアントを引き付けます。

1
Step 1
スクリプトまたはテンプレートからビデオを作成
スクリプトからのテキストビデオを使用して、アイデアを簡単に素晴らしいビジュアルに変換します。または、多様なスパビデオテンプレートから選択して、クリエイティブプロセスを即座に開始し、スパサービスビデオメーカーを直感的にします。
2
Step 2
AIアバターでパーソナライズ
リアルなAIアバターを取り入れてサービスを紹介したり、証言を提供したりすることで、コンテンツを向上させ、俳優を必要とせずにプロフェッショナルなタッチをマーケティングビデオに加えます。
3
Step 3
リアルな音声を生成
さまざまな言語とトーンでリアルな音声生成を行い、スクリプトを生き生きとさせ、メッセージが視聴者に明確に伝わるようにします。
4
Step 4
ブランディングを適用してエクスポート
ビデオ内で直接ブランディングコントロール（ロゴ、色）を適用して、ブランドの一貫性を維持します。高品質のスパサービスビデオをシームレスにエクスポートし、あらゆるプラットフォームで視聴者を魅了する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

クライアントの声ビデオ

.

輝かしいクライアントのレビューを本物で魅力的なビデオ証言に変換し、潜在的な顧客に共感を呼び起こします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてスパサービスの魅力的なマーケティングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、エンドツーエンドのビデオ生成のための強力なクリエイティブエンジンとして機能し、スパのための高パフォーマンスのビデオ広告や魅力的なソーシャルメディアコンテンツを制作することができます。HeyGenを使用すると、スクリプトを簡単に魅力的なマーケティングビデオに変換し、視聴者に共感を呼び起こすことができます。

HeyGenは技術的なスキルがないビジネスにとって理想的なAIスパサービスビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、複雑なビデオ編集スキルを必要としない直感的なAIスパサービスビデオメーカーとして設計されています。その使いやすいインターフェースとAIを活用した機能により、誰でもプロフェッショナルなマーケティングビデオを簡単に作成できます。

HeyGenを使用して、事前にデザインされたテンプレートでスパビデオコンテンツを迅速に制作できますか？

もちろんです。HeyGenは、迅速に高品質なコンテンツを制作できるプロフェッショナルなスパビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートとプロンプトネイティブビデオ作成を活用して、リアルな音声生成とAIアバターを備えたビデオを迅速に生成できます。

HeyGenはAIアバターを使用して、どのようにパーソナライズされたクライアントの声ビデオを作成できますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターとスクリプトからのリアルな音声生成を利用して、魅力的なクライアントの声ビデオを制作することができます。さらに、HeyGenの強力なブランディングコントロールを使用して、ブランドのロゴや色をビデオに適用し、独自のものにすることができます。