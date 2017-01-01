高級スパサービスの穏やかな雰囲気と豪華な提供内容を紹介する、30秒の魅力的なマーケティングビデオを作成してください。究極のリラクゼーションとセルフケアを求める個人をターゲットにしています。ビジュアルスタイルは落ち着いたエレガントなもので、柔らかい照明と自然の要素を取り入れ、心地よい環境音楽と穏やかなナレーションで補完されます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、事前に書かれたナラティブからこの魅力的なコンテンツを効率的に制作し、スパのユニークな雰囲気を強調してください。

ビデオを生成