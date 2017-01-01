新しい「セレニティ・ソーク」スパサービスを紹介する30秒のプロモーションビデオを作成し、究極のリラクゼーションとストレス解消を求める個人をターゲットにします。視覚と音声のスタイルは落ち着いて豪華であり、柔らかな環境照明、穏やかな水の音、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用した穏やかでプロフェッショナルなナレーションを特徴とし、トリートメントのユニークな利点を強調します。これにより、新しいクライアントが当スパのサービスの静けさを体験することを促します。

