スパサービスビデオジェネレーター：魅力的なプロモーションビデオを作成

プロフェッショナルなボイスオーバー生成を使用して、魅力的なスパプロモーションビデオを瞬時に作成します。

新しい「セレニティ・ソーク」スパサービスを紹介する30秒のプロモーションビデオを作成し、究極のリラクゼーションとストレス解消を求める個人をターゲットにします。視覚と音声のスタイルは落ち着いて豪華であり、柔らかな環境照明、穏やかな水の音、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用した穏やかでプロフェッショナルなナレーションを特徴とし、トリートメントのユニークな利点を強調します。これにより、新しいクライアントが当スパのサービスの静けさを体験することを促します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
スパオーナーが特定のオファリングに合わせて事前にデザインされたスパビデオテンプレートをどれほど簡単にカスタマイズできるかを示す45秒のマーケティングビデオを作成します。このビデオは、魅力的なマーケティングビデオを効率的に制作したいスパマネージャーや起業家にアピールします。クリーンでモダンな美学を採用し、アップビートでインスパイアリングなバックグラウンドミュージックとダイナミックなテキストオーバーレイを使用し、HeyGenの「テンプレートとシーン」機能を活用して迅速な作成プロセスと視覚的な魅力を示します。
サンプルプロンプト2
懐疑的な潜在クライアントとの信頼を築くために設計された60秒のクライアントの声ビデオを制作し、シグネチャースパトリートメントの本物のレビューを提供する魅力的なAIアバターをフィーチャーします。視覚スタイルは温かく親しみやすく、フレンドリーなAIアバターが信憑性を伝え、音声は明確で会話調のトーンを使用します。HeyGenのAIアバター機能を利用して、この信頼できるクライアントの声ビデオを実現し、当サービスのポジティブな影響を示します。
サンプルプロンプト3
初めてスパを訪れる方のための20秒の情報ビデオを作成し、特定のトリートメントの準備と利点を説明するためにウェルネスビデオテンプレートを使用します。ターゲットオーディエンスは、ウェルネスプラクティスや当スパに初めての方を含みます。視覚と音声のスタイルは歓迎的で安心感を与えるものであり、ステップ間の穏やかなトランジションと心地よいバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して情報の明確さとアクセス性を確保し、ビデオ作成プロセスを簡素化します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スパサービスビデオジェネレーターの使い方

AIビデオメーカーを使用して、スパサービス、クライアントの声、ウェルネスコンテンツの魅力的なプロモーションビデオを簡単に作成し、ブランドのオンラインプレゼンスを向上させましょう。

1
Step 1
スパビデオテンプレートを選択
プロフェッショナルにデザインされた多様なスパビデオテンプレートから選ぶか、ゼロから始めましょう。私たちのプラットフォームは、プロモーションビデオ、クライアントの声、またはウェルネスコンテンツの完璧な基盤を提供します。
2
Step 2
AIアバターでカスタマイズ
シーンにAIアバターを追加してメッセージを生き生きとさせましょう。彼らの外見やスタイルをカスタマイズして、ブランドの美学に完璧にマッチさせ、ユニークで魅力的なプレゼンテーションを実現します。
3
Step 3
リアルなボイスオーバーを生成
スクリプトをプロフェッショナルなナレーションに変換し、リアルなボイスオーバー生成を行います。さまざまな声や言語から選択して、メッセージを明確かつ効果的に伝え、視聴者のエンゲージメントを高めます。
4
Step 4
あらゆるプラットフォームにエクスポート
アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームにビデオを簡単に準備します。高品質のプロモーションビデオをダウンロードし、スパサービスをより広いオーディエンスにシェアして紹介しましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

クライアントの声を紹介

ポジティブなクライアント体験を魅力的なビデオテスティモニアルに変換し、信頼を築き、スパサービスの利点を強調します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のスパの魅力的なマーケティングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは強力なスパサービスビデオジェネレーターとして、魅力的なプロモーションビデオを簡単に作成することを可能にします。AIアバターや多様なスパビデオテンプレートを活用して、テキストをプロフェッショナルなマーケティングビデオに簡単に変換し、あなたのユニークなスパサービスを強調します。

HeyGenがウェルネスサービスのプロモーションに理想的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、プロフェッショナルなビデオ作成を簡素化するため、ウェルネスプロモーションに理想的なAIビデオメーカーです。ウェルネスビデオテンプレートとリアルなボイスオーバー生成を活用して、スパのための魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenは私のスパのビデオコンテンツにブランディングコントロールを提供しますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをビデオに直接組み込むことができます。これにより、すべてのソーシャルメディアビデオやプロモーションコンテンツで一貫性を確保し、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズとエクスポートが可能です。

HeyGenを使ってスパのクライアントの声ビデオを作成できますか？

もちろんです！HeyGenは、影響力のあるクライアントの声ビデオを作成するのに最適です。テキストからビデオへの変換機能を簡単に使用し、AIアバターを組み込んで本物のクライアント体験を共有し、魅力的なビデオ作成を通じてスパの評判を高めることができます。