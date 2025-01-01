ITおよびコンプライアンスマネージャー向けに、AIビデオメーカーがSOXコンプライアンスビデオコンテンツの作成をどのように効率化できるかを明確に示す90秒の指導ビデオが必要です。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、画面録画と正確なオンスクリーンテキストを組み合わせて複雑なワークフローを明確にし、明瞭なナレーションで支えられるべきです。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能は、技術的なプロセスやポリシーの正確な説明を効率的に生成するために不可欠です。

