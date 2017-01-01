SOPウォークスルービデオメーカー: 簡単に魅力的なガイドを作成
視覚的に魅力的なSOPのための使いやすいテンプレートで、従業員のオンボーディングとトレーニングを効率化します。
経験豊富なユーザー向けに、最近のシステム変更と新機能を詳述した2分間の技術更新ビデオを制作し、一般的なユーザーの質問に対応します。このビデオは、更新されたインターフェースの動的な画面録画を統合し、HeyGenのAIアバターによる魅力的な説明を提供し、すべての情報が正確な字幕で強化されるようにします。メディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的な明確さを高め、ビデオSOPの更新方法を包括的に理解できるようにします。
新しい製品機能を営業および製品チームに迅速にデモンストレーションする45秒のマイクロラーニングモジュールを作成します。この視覚的に魅力的なビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してプロフェッショナルな外観と感触を持ち、エネルギッシュなナレーション生成を伴い、主要な利点を強調します。コンテンツが効果的なデモとして機能し、マイクロラーニングモジュールの一部として迅速に消費されるように最適化してください。
部門長向けに包括的な90秒のプロセスガイドを開発し、ウィキやヘルプセンターなどの内部ドキュメントプラットフォームに統合することを目的としています。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して一貫したプロフェッショナルでブランド化されたビジュアルスタイルを維持し、AIアバターが複雑なステップを紹介し、字幕で重要な指示を強化します。これにより、すべての人が簡単に理解できるプロセスガイドが提供され、既存のドキュメントへのスムーズな統合が促進されます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてSOPウォークスルービデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用したテンプレートと強力なテキストからビデオへのジェネレーターを利用して、包括的なSOPウォークスルービデオの作成を簡単にします。スクリプトを魅力的なビデオに変換し、AIスポークスパーソンが視聴者を複雑なプロセスにわかりやすく効率的に案内します。
HeyGenの生成AIプラットフォームを使用してSOPビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenの生成AIプラットフォームは、SOPビデオのための広範なカスタマイズオプションを提供します。ブランド化されたシーンを個別に設定し、ロゴを組み込み、ビデオSOPを簡単に更新して、従業員のオンボーディングやトレーニング体験の一貫性と関連性を維持できます。
HeyGenはSOPビデオの共有と配信にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、SOPウォークスルービデオが適切な視聴者にシームレスに届くようにするスマートな共有オプションを提供します。さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比でビデオをエクスポートし、ブログ、ウィキ、ヘルプセンター、または内部ドキュメントに簡単に統合して広くアクセス可能にします。
HeyGenのAIアバターはマイクロラーニングモジュールの効果をどのように高めますか？
HeyGenのリアルなAIアバターは、マイクロラーニングモジュールやステップバイステップのユーザーガイドのエンゲージメントを大幅に向上させます。これらのAIスポークスパーソンは情報を明確かつ一貫して提供し、トレーニング体験をよりインタラクティブで記憶に残るものにします。