新入社員向けに重要なソフトウェアプロセスを案内する1分間のSOPウォークスルービデオを作成してください。このビデオは、プロフェッショナルなAI生成のナレーションとともに、クリーンでステップバイステップのビジュアルを特徴とし、複雑なステップを簡単に理解できるようにします。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を活用して、ビデオコンテンツを自動生成し、アクセシビリティのために字幕を含め、新入社員にとって効果的なSOPウォークスルービデオにしてください。

