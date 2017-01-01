忙しいチームリーダーやオペレーションマネージャーをターゲットにした1分間の魅力的なビデオを作成し、私たちの「AI SOPジェネレーター」が「SOPの自動生成」をどのように革新するかを紹介します。ビジュアルスタイルはスピーディでプロフェッショナルにし、プラットフォームのスムーズなUIショットをアクション中にフィーチャーし、アップビートなインストゥルメンタル音楽と、スピードと効率の向上を強調する明確で簡潔な「スクリプトからのテキストビデオ」ボイスオーバーを伴います。

ビデオを生成