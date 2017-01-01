迅速で明確なプロセスドキュメントのためのSOPビデオジェネレーター
ステップバイステップのドキュメント作成を効率化。AIアバターを活用して手順をナレーションし、比類のない明確さとエンゲージメントを実現。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術ライターやトレーニング部門を対象にした90秒の指導ビデオを開発し、シームレスな「カスタムブランディング」で詳細な「ステップバイステップのドキュメント」を作成する容易さに焦点を当てます。ビジュアル的には、クリーンで構造化されたチュートリアルのような美学を維持し、画面上の注釈を補完し、落ち着いた指導的なボイスオーバーと控えめな背景音楽を伴います。「字幕/キャプション」がすべての学習者にとってアクセシビリティと明確さをどのように向上させるかを強調し、正確なコミュニケーションを確保します。
グローバル企業や国際チーム向けに45秒のダイナミックなビデオを制作し、「多言語サポート」を備えた「SOPビデオジェネレーター」の力を示します。ビジュアルはエネルギッシュで、異なる言語インターフェースとアニメーションテキストのハイライトのクイックカットを特徴とし、ハイエナジーな音楽に合わせます。正確な「ボイスオーバー生成」が、重要な手順のために言語の壁を打破し、グローバルなオーディエンスに到達するのがいかに簡単かを明確に伝えます。
企業トレーナーやインストラクショナルデザイナー向けに、どのように「ビジュアルSOP」が「ワークフロードキュメント」を変革できるかを示す2分間の魅力的なビデオを作成します。実際の応用例を用いたモダンで明るいビジュアルスタイルを採用し、フレンドリーでありながら権威ある「AIアバター」の声でガイドします。音声は軽快で励みになる背景音楽を特徴とし、非常に魅力的で理解しやすいトレーニング資料の利点を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは標準作業手順書の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenのAI SOPジェネレーターは、画面録画を自動的に詳細なステップバイステップのドキュメントに変換します。AIによる分析がすべての重要なアクションをキャプチャし、SOP作成プロセス全体を効率化します。
HeyGenで生成されたSOPのエクスポートオプションは何がありますか？
HeyGenは、標準作業手順書の柔軟なエクスポートオプションを提供し、PDF、Word、HTMLにエクスポートできます。さらに、カスタムブランディングを適用し、広範な利用性のための多言語サポートを利用できます。
HeyGenを使用して既存のビデオコンテンツからSOPを生成できますか？
はい、HeyGenは録画のための高度なAI技術を活用してビデオからSOPを生成できます。アップロードされたビデオをインテリジェントに処理し、AIトランスクリプトと要約を含む構造化された手順を作成します。
HeyGenはSOPのための自動画面録画と注釈機能を提供していますか？
もちろんです。HeyGenは直感的なSOPレコーダーとして機能し、1クリックで正確な画面録画を簡単にキャプチャします。自動スクリーンショットキャプチャと、ワークフロードキュメントを強化するための詳細なスクリーンショットと注釈を追加するための強力なツールを含んでいます。