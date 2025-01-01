明確で一貫したプロセスのためのSOPトレーニングビデオメーカー

AIによる音声生成で明確さと記憶保持を向上させ、あらゆるSOPを迅速にプロフェッショナルなトレーニングビデオに変換します。

サンプルプロンプト1
新入社員と部門トレーナー向けに60秒の魅力的なビデオを開発し、効果的なオンボーディングのためのSOPトレーニングビデオの使用を強調します。ビジュアルスタイルは親しみやすく励みになるものであり、HeyGenのAIアバターを使用して重要なステップを示し、明るいバックグラウンドミュージックと明確なナレーションで補完します。
サンプルプロンプト2
プロジェクトマネージャーとクロスファンクショナルチーム向けに30秒のダイナミックなプロモーションクリップを作成し、チームのコラボレーションを強化するためのビデオSOPの力を強調します。ビデオはHeyGenのメディアライブラリからの関連するストック映像のクイックカットを使用したテンポの速いビジュアルスタイルを採用し、重要な情報を伝えるための正確な字幕を伴います。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーと部門責任者向けに50秒のチュートリアルをデザインし、従来の標準作業手順を魅力的なビデオコンテンツに変えるシームレスなプロセスを示します。このビデオは実用的で結果指向のビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、迅速に情報豊かなナarrativeを生成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

SOPトレーニングビデオメーカーの使い方

標準作業手順を魅力的で理解しやすいビデオトレーニングモジュールに変換し、オンボーディングを効率化し、知識を効果的に強化します。

1
Step 1
トレーニングコンテンツを作成
標準作業手順をスクリプトに変換するか、事前に構築されたテンプレートを活用して迅速に開始します。当プラットフォームはスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能をサポートし、テキストをダイナミックなビジュアル指示にシームレスに変換します。
2
Step 2
ビジュアルとナレーションを追加
包括的なメディアライブラリから関連するビジュアルを使用してビデオを強化します。音声生成を使用して明確な指示を組み込み、プロセスの各ステップがナレーション付きビデオで明確に伝えられるようにします。
3
Step 3
ビデオを洗練し、ブランド化
ロゴや色を含む会社のブランディングコントロールを適用して一貫性を保ちます。字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを高め、プロセスをさらに効率化し、すべての学習者にとってプロフェッショナルでわかりやすいビデオSOPを作成します。
4
Step 4
効果的にエクスポートと配布
トレーニングビデオが完成したら、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用します。LMSにシームレスに統合して簡単に配布と追跡を行い、効率的なオンボーディングと継続的な学習をサポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

医療SOPと教育を効率化

複雑な医療手順やガイドラインを明確で魅力的なビデオSOPに簡素化し、医療トレーニングと理解を大幅に向上させます。

よくある質問

HeyGenはSOPトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAI技術を活用して、プロフェッショナルなSOPトレーニングビデオの作成を効率化します。ユーザーは標準作業手順を魅力的なナレーション付きビデオコンテンツに迅速に変換でき、AIアバターと事前に構築されたテンプレートを使用します。

HeyGenはビデオSOPの作成にどのようなAI機能を提供しますか？

HeyGenは高品質なビデオSOPを生成するための強力なAI技術を活用しており、リアルなAIアバターや自動ナレーションとAI音声を備えた堅牢なテキストからビデオへの機能を提供し、トレーニング資料全体で明確で一貫したコミュニケーションを保証します。

HeyGenのSOPビデオのブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを使用して、ロゴやカラースキームを含むSOPからビデオコンテンツを完全にカスタマイズすることができ、事前に構築されたテンプレートを使用して迅速に開始し、すべてのトレーニング資料が会社のビジュアルアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenのSOPトレーニングビデオは学習管理システムと互換性がありますか？

はい、HeyGenは高品質なSOPトレーニングビデオを制作およびエクスポートし、ほとんどの学習管理システム（LMS）と簡単に互換性を持たせることができます。ビデオにはプロフェッショナルな字幕やキャプションを含めることができ、既存のトレーニングインフラストラクチャ内での展開を容易にし、オンボーディングなどのプロセスを効率化します。