SOP説明ビデオメーカー: 魅力的なトレーニングを作成

スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、SOPをプロフェッショナルな説明およびトレーニングビデオに迅速に変換します。

新入社員のための重要なオンボーディングプロセスを示す1分間の簡潔なSOP説明ビデオを作成し、魅力的なAIアバターを使用して各ステップを明確でプロフェッショナルなトーンとアニメーションビジュアルで案内し、効果的なトレーニングのための簡単な理解を強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ITプロフェッショナル向けの複雑な技術的ワークフローを記録する2分間の詳細なビデオを開発し、正確で情報豊かなトーンとアニメーション図を用いて情報を提示します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して正確性を確保し、アクセシビリティのために字幕/キャプションを含め、ビデオドキュメントを包括的にします。
サンプルプロンプト2
既存の顧客向けに新しいソフトウェア機能のカスタマイズオプションを紹介する90秒の説明ビデオを制作し、魅力的なチュートリアルスタイルのビジュアルプレゼンテーションとサポートするボイスオーバーを採用します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して作成を効率化し、これらの強力なカスタマイズ機能を効果的に強調するステップバイステップガイドを提供します。
サンプルプロンプト3
最近のシステムアップデートを説明するためのモダンな1分間の社内トレーニングビデオを設計し、クリーンな指導的ビジュアルスタイルを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して明確で一貫した音声配信を行います。このトレーニングビデオはスムーズな採用のための重要なビデオドキュメントとして役立ちます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

SOP説明ビデオメーカーの仕組み

標準作業手順書を魅力的で明確、かつプロフェッショナルなビデオドキュメントに強力なAIツールで簡単に変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、標準作業手順書のテキストを入力します。当プラットフォームは高度なテキスト-to-ビデオ作成を使用して、スクリプトを動的なビデオナラティブに変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
魅力的なビジュアルで説明を強化します。多様なテンプレートライブラリから選択するか、AIアバターを統合して情報を明確に提示します。
3
Step 3
カスタマイズと洗練
使いやすい編集ツールでコンテンツを磨きます。AIボイスオーバー生成を使用して自然な音声を生成し、アクセシビリティのためにキャプションを追加します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
SOP説明ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、希望のフォーマットで生成し、包括的なビデオドキュメントとして共有する準備を整えます。

使用例

複雑な情報を簡素化

複雑な標準作業手順書を明確で簡潔、かつ視覚的に魅力的な説明ビデオに分解し、理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストからのビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenはその高度な生成AIプラットフォームを活用して、スクリプトを魅力的なビデオに変換します。テキストを入力し、AIアバターを選択するだけで、HeyGenはプロフェッショナルなAIビデオを同期されたAIボイスオーバーと共に生成し、ビデオ作成プロセス全体を効率化します。

HeyGenで作成した説明ビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはビデオエディター内での広範なカスタマイズ機能を提供しており、ブランドのロゴ、色、ライブラリからのメディアを使用して説明ビデオを調整できます。さまざまなテンプレートや要素を利用して、ビデオがメッセージに完全に一致するようにすることもできます。

HeyGenはビデオのアクセシビリティ向上のためにどのような高度な機能を提供していますか？

HeyGenはすべてのコンテンツに対して正確な字幕とキャプションを自動生成することでビデオのアクセシビリティを向上させます。この機能は、強力なAIボイスオーバー生成機能と組み合わせて、トレーニングビデオやビデオドキュメントが包括的で、より広い視聴者にとって理解しやすいものとなることを保証します。

HeyGenの多様なビデオドキュメント生成能力はどのようなものですか？

HeyGenの生成AIプラットフォームは、詳細なSOP説明ビデオから包括的なトレーニングビデオまで、多様なビデオドキュメントを効率的に生成するように専門的に設計されています。さまざまな用途に対して高品質なAIビデオを迅速に制作し、複雑な情報をどの視聴者にとっても理解しやすく魅力的にします。