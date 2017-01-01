迅速で簡単なSOPのための標準作業手順書ビデオジェネレーター
強力なスクリプトから動画への機能を使用して、スクリプトを魅力的な説明動画やビデオSOPに瞬時に変換し、効率的な従業員オンボーディングを実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
HR部門向けに最新の従業員オンボーディング手順に関する90秒のトレーニング動画を制作し、HeyGenのドキュメントから動画への機能を活用して既存のドキュメントを変換します。ビジュアルスタイルは魅力的でプロフェッショナルにし、多様なAIアバターがインタラクションを示し、包括的で現代的な外観を確保します。
小規模ビジネスオーナー向けに、HeyGenを使いやすい製品機能の説明動画メーカーとして紹介する45秒のダイナミックなマーケティング動画を開発します。鮮やかでモダンなグラフィックスとエネルギッシュなAI音声を使用し、事前にデザインされたテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルなプロモーションを迅速に組み立てます。
ソフトウェア開発者向けに、AIを活用した動画作成を使用して複雑なコーディングプロセスを詳細に説明する2分間の包括的なチュートリアル動画を設計します。ビジュアルとオーディオスタイルは正確で指導的にし、画面録画とアニメーション図を組み合わせ、各ステップを明確に説明するための正確なナレーション生成をサポートします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオSOPや説明動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenは強力なAI SOPジェネレーターとして機能し、テキストスクリプトをプロフェッショナルなビデオSOPや魅力的な説明動画に変換します。AIを活用した動画作成機能により、スクリプトから動画への高度な機能とリアルなAIアバターを活用して効率的な制作を実現します。
HeyGenはコンテンツ作成を効率化するためにどのようなAI動画制作ツールを提供していますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターや高度なAI音声技術を含む強力なAI動画制作ツールを提供し、コンテンツ作成を効率化します。ユーザーはドキュメントから動画への機能を利用して、既存の資料を迅速にダイナミックなAI動画に変換することもできます。
HeyGenは従業員オンボーディングのためのカスタマイズされたトレーニング動画の制作を支援できますか？
はい、HeyGenは魅力的なトレーニング動画や包括的な従業員オンボーディングコンテンツの開発に最適なソリューションです。豊富なテンプレートとシーンのライブラリと広範なブランディングコントロールにより、HeyGenは組織のアイデンティティとメッセージに完全に一致するAI動画を提供します。
HeyGenはグローバルなオーディエンス向けに多言語AI動画の作成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは多言語サポートを提供し、さまざまなAI音声で多言語のAI動画を生成することができます。この強力な機能により、コンテンツがより広範な国際的なオーディエンスに効果的かつ包括的に届くことを保証します。