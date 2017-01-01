SOPドキュメントビデオジェネレーターで簡単なプロセストレーニング
AIアバターを使用して、ハウツーガイドやトレーニングドキュメントを自動化し、魅力的なビジュアルSOPを簡単に提供します。
オペレーションマネージャーやトレーニングスペシャリスト向けに、60秒の情報豊富なビデオを制作し、「ビデオからSOPへの変換」の力を強調して既存の「プロセスドキュメント」を強化します。視覚スタイルはプロフェッショナルで洗練されており、実際のプロセス映像とデジタルSOP例の間のスムーズなトランジションを特徴とし、落ち着いた権威あるナレーションでサポートされます。HeyGenの「字幕/キャプション」を組み込んで、複雑な指示のアクセシビリティと明確さを確保し、すべての詳細が理解されるようにします。
HR部門やL&Dプロフェッショナル向けに、30秒のインパクトのあるビデオをデザインし、「AI SOPジェネレーター」が「トレーニングドキュメント」と「オンボーディング資料」の作成をどのように革新するかを紹介します。クイックカット、モダンなモーショングラフィックス、アップビートでモチベーショナルなサウンドトラックを用いたダイナミックでインスピレーションを与える視覚スタイルを採用し、自信に満ちたナレーションで補完します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、内部関係者に響くプロフェッショナルなビデオを迅速に組み立てます。
技術サポートチームや部門長向けに、50秒の簡潔なビデオを開発し、「標準作業手順書」のための包括的な「ステップバイステップの指示」の作成を詳述します。視覚的アプローチはクリーンで正確であり、明確な画面上のデモンストレーションと注釈付きスクリーンショットを強調し、集中した指導的なナレーションと組み合わせます。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を活用して、詳細なSOPビデオが共有されるさまざまなプラットフォームに最適化され、鮮明なビジュアル品質を維持します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私たちのトレーニングドキュメントやプロセスガイドを強化できますか？
HeyGenは、複雑な「トレーニングドキュメント」や「プロセスドキュメント」を魅力的なビデオ形式に変換する力を提供します。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオを活用して、チームが簡単に理解できる明確な「ハウツーガイド」を作成し、静的なテキストを動的なビジュアルに置き換えます。
HeyGenを使用して視覚的なステップバイステップの指示を作成する利点は何ですか？
HeyGenを使用した「ステップバイステップの指示」は、従来の方法と比べて比類のない明確さと保持力を提供します。プロフェッショナルなナレーション生成とカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、HeyGenは高品質で魅力的なビジュアルコンテンツを制作し、学習を効率化し、組織全体での一貫性を確保します。
HeyGenは私たちのチームのオンボーディング資料の作成を効率化できますか？
はい、HeyGenはチームの包括的な「オンボーディング資料」の制作を大幅に効率化します。スクリプトをAIアバターと一貫したブランド管理を使用して魅力的なビデオに変換することで、HeyGenは標準化された効果的なトレーニングコンテンツを迅速に作成し、初日から「チームの生産性」を向上させます。
HeyGenは手順やハウツーガイドのビデオコンテンツの更新をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトベースの編集を通じて「ハウツーガイド」や手順のビデオコンテンツの更新を非常に簡単にします。再撮影する代わりに、テキストスクリプトを簡単に修正でき、HeyGenがビデオを再生成することで、「ドキュメント」が最小限の労力で最新かつ正確であることを保証します。