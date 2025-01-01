太陽光エネルギーを検討している住宅所有者をターゲットにした、45秒の魅力的な説明動画を作成してください。この動画では、太陽光パネルで電力を供給される現代的な住宅の明るく楽観的なビジュアルを特徴とし、情報豊かでありながら魅力的なナレーションを加えます。HeyGenのAIアバターを活用して、持続可能な生活の利点とコスト削減を示し、プロフェッショナルな音声を生成するためにボイスオーバー生成を利用してください。

