ソフトウェアチュートリアルビデオメーカー：魅力的なハウツーを作成

HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能でプロフェッショナルな製品チュートリアルを簡単に作成。

新しいユーザー向けに、主要機能への迅速なオンボーディングを目的とした45秒の魅力的なソフトウェアチュートリアルビデオを作成することを想像してください。HeyGenの魅力的なAIアバターとプロフェッショナルなテンプレートを活用して、親しみやすく、情報豊かで視覚的に魅力的な体験を提供し、明瞭なナレーション生成で一貫して届けます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のユーザー向けに、特定の機能を示す60秒の簡潔なハウツービデオを開発し、上級者向けのヒントを提供します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、制作を効率化し、クリーンで指導的なビジュアルスタイルを確保し、アクセシビリティのための字幕/キャプションと情報豊かな音声を提供します。
サンプルプロンプト2
内部チームを支援するために、日常的なプロセスの重要なビデオドキュメントとして機能する洗練された30秒のマイクロラーニングビデオを制作します。カスタマイズ可能なAIアバターと多様なテンプレート＆シーンを活用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートにより、プロフェッショナルで一貫したブランドビジュアルと権威ある音声トーンを維持し、効率的な知識移転を実現します。
サンプルプロンプト3
マーケティングチームとそのオーディエンスを対象にしたエキサイティングなアップデートを紹介する15秒の注目を集めるソーシャルメディアスニペットで、製品の可視性を高めます。HeyGenのAIビデオチュートリアルコンセプトを活用して、トレンディでエネルギッシュなビジュアルスタイルを作成し、さまざまなプラットフォームに最適化するためのアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを行い、ダイナミックなAIアバターとクリアなナレーション生成を特徴とし、即座に関心を引きます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ソフトウェアチュートリアルビデオメーカーの使い方

AIを活用した機能でプロフェッショナルで魅力的なソフトウェアチュートリアルとハウツービデオを簡単に作成し、ビデオドキュメントプロセスを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、チュートリアルスクリプトを作成します。プラットフォームにテキストを直接貼り付けて、AIを活用したテキスト-to-ビデオ生成を利用し、アイデアをすぐに制作可能なソフトウェアチュートリアルビデオメーカーのプロジェクトに変換します。
2
Step 2
AIアバターと音声を選択
カスタマイズ可能なAIアバターを選択して、チュートリアルを強化します。この機能により、プロフェッショナルなAIビデオチュートリアルを作成し、一貫性のある魅力的な画面上の存在感を提供します。
3
Step 3
ブランディングと字幕を適用
ブランドのロゴと色でビデオをパーソナライズします。自動字幕生成機能を利用して、正確な字幕/キャプションを自動的に追加し、オーディエンスのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
4
Step 4
チュートリアルをエクスポートして共有
チュートリアルが完成したら、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でエクスポートします。高品質のビデオドキュメントを簡単に共有し、オーディエンスを効果的に教育し、情報を提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

数分で魅力的なソーシャルメディアビデオとクリップを生成

.

短くて魅力的なハウツービデオやマイクロラーニングクリップを迅速に制作し、ソフトウェアチュートリアルのリーチを拡大します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてAIでクリエイティブなビデオプロジェクトを強化できますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとダイナミックなシーンを使用して、あなたのクリエイティブなビジョンを魅力的なビジュアルコンテンツに変える効率的なAIビデオジェネレーターを提供します。

HeyGenがプロフェッショナルなチュートリアルビデオを作成するのに理想的な理由は何ですか？

HeyGenは、プロフェッショナルなテンプレートとカスタマイズ可能なブランディングコントロールを備えた包括的なビデオ作成プラットフォームを提供し、洗練されたブランドコンテンツを作成するのに最適なチュートリアルビデオメーカーです。

HeyGenはソフトウェアチュートリアルビデオの作成プロセスを簡素化できますか？

もちろんです。HeyGenは、AI生成のナレーションと自動字幕を使用して、テキストをビデオに変換し、明確で簡潔な指示を簡単に提供します。

HeyGenは魅力的なハウツービデオとビデオドキュメントの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、簡単なスクリプト-to-ビデオ変換、AIナレーション生成、多言語サポートを通じて、より広いオーディエンスにリーチするための魅力的なハウツービデオとビデオドキュメントの作成を簡素化します。