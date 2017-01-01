ソフトウェアチュートリアルビデオジェネレーター: AI駆動のガイド

複雑なソフトウェアをオンラインで明確なハウツービデオに簡単に変換し、スクリプトからのインテリジェントなテキストビデオを活用します。

忙しい技術専門家を対象に、特定のソフトウェア機能を示す1分間の簡潔なハウツービデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで直接的であり、画面録画にアニメーション字幕を加えて明確にし、エネルギッシュなAI生成のナレーションを使用します。HeyGenのナレーション生成と字幕/キャプション機能を活用して、この技術ガイドを効率化してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員向けに、生成AIプラットフォーム内の複雑な内部プロセスを説明する2分間のプロフェッショナルトレーニングビデオを開発してください。このビデオは、フレンドリーなAIアバターが情報を明確で魅力的な企業スタイルで提示し、スムーズなトランジションと控えめなバックグラウンドミュージックを特徴とします。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、魅力的な教育コンテンツを制作してください。
サンプルプロンプト2
開発者向けに、新しいAPI統合のセットアップを紹介する詳細な90秒のソフトウェアチュートリアルビデオジェネレーターガイドを制作してください。ビジュアルアプローチは、高解像度の画面録画と正確な画面注釈を組み合わせ、落ち着いた指導的なナレーションを補完します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能とメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、ステップバイステップのビデオチュートリアルを非常に効果的にしてください。
サンプルプロンプト3
既存の顧客を対象にした重要な製品アップデートを発表する45秒のダイナミックな説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは活気に満ちて魅力的であり、HeyGenのビデオテンプレートを使用して迅速に制作し、簡潔なテキスト読み上げナレーションと目立つアニメーション字幕を組み込みます。このAIビデオエディターで制作されたコンテンツは、HeyGenのテンプレートとシーン、字幕/キャプションを活用して、洗練された情報豊かな発表を行います。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ソフトウェアチュートリアルビデオジェネレーターの仕組み

AIを使って魅力的なステップバイステップのソフトウェアチュートリアルを簡単に作成。プロフェッショナル品質のコンテンツを制作するためにビデオ編集スキルは不要です。

1
Step 1
チュートリアルスクリプトを作成
ステップバイステップのチュートリアルスクリプトを作成または貼り付けます。プラットフォームのテキスト読み上げ機能が自動的にプロフェッショナルなナレーションを生成し、コンテンツの基盤を築きます。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択してチュートリアルを提示し、カメラに映ることなくプロフェッショナルで魅力的な人間のタッチを加えます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
ライブラリから多様なメディアを使用してチュートリアルを強化し、ブランディングコントロールを使用して独自のロゴと色を組み込みます。これにより、ビデオがブランドアイデンティティを反映します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
チュートリアルが完成したら、希望のアスペクト比と解像度でエクスポートします。さまざまなオンラインプラットフォームに即座に共有して、効果的に視聴者に届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なソフトウェア機能の明確化

複雑なソフトウェア機能を簡単に理解できるチュートリアルビデオに分解し、ユーザーの理解と採用を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはソフトウェアチュートリアルビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなソフトウェアチュートリアルビデオの制作を効率化するために設計された高度なAIビデオジェネレーターです。ユーザーはスクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、リアルなAIアバターと高品質のテキスト読み上げを特徴とするため、複雑なビデオ編集スキルは不要です。

HeyGenのチュートリアルビデオにAI生成のナレーションとアニメーション字幕を追加できますか？

はい、HeyGenは自然な音声のテキスト読み上げを備えた強力なナレーション生成を提供し、140以上の言語をサポートしています。また、アニメーション字幕やキャプションを簡単に追加およびカスタマイズして、ステップバイステップのビデオチュートリアルのアクセシビリティと視聴者の理解を向上させることができます。

HeyGenは迅速なオンラインビデオ作成のためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、強力なAIビデオエディターと統合された画面録画機能を備えたオンライン生成AIプラットフォームです。多くのビデオテンプレートと無料のメディアライブラリを提供し、広範なセットアップなしで高品質のハウツービデオ、説明ビデオ、トレーニングビデオを迅速に制作できます。

HeyGenには詳細なソフトウェアチュートリアル用の画面録画機能が含まれていますか？

もちろんです。HeyGenは画面録画機能を統合しており、ソフトウェアチュートリアルビデオ内でステップバイステップのアクションを簡単にキャプチャできます。その後、AIビデオエディターを使用してこれらの録画を洗練し、AIアバターを追加し、AI生成のナレーションを組み込んで包括的な指導を行うことができます。