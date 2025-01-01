ソフトウェアレポートビデオメーカー: 魅力的なレポートを作成

スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、データを魅力的なビジュアルに変換し、プロフェッショナルなビデオレポートや説明ビデオを迅速に作成します。

B2Bクライアントや技術ジャーナリスト向けに、新製品の主要機能をクリーンでプロフェッショナルなビジュアルと権威あるが魅力的なナレーションで紹介する、60秒のソフトウェアレポートビデオを作成します。HeyGenのAIアバターと多用途なテンプレートやシーンを活用して、複雑な情報を明確に提示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
業界の専門家やビジネスリーダーに最近の市場動向を知らせるための45秒のニュースレポートビデオを作成することを想像してください。高速で放送スタイルのビジュアルアプローチと明確で簡潔な声を使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能と豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、正確な字幕/キャプションを備えた魅力的なコンテンツを迅速に制作できます。
サンプルプロンプト2
四半期の業績を要約する、インフォグラフィックに富んだ企業ビジュアルと安心感のある声のトーンを使用した、内部関係者や投資家向けの30秒のレポートビデオを開発します。HeyGenは、迅速なセットアップと効率的なナレーション生成を可能にするテンプレートとシーンを提供し、柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートで洗練された最終製品を保証します。
サンプルプロンプト3
新しい技術トレンドについての50秒の説明ビデオを制作し、技術愛好家や一般の人々を対象に、視覚的に刺激的なアニメーショングラフィックスと親しみやすく情報豊かな声で説明します。HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して複雑なトピックを簡素化し、メディアライブラリ/ストックサポートからの豊富なビジュアルを統合して最大のインパクトを与えます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ソフトウェアレポートビデオメーカーの使い方

HeyGenを使用して、ソフトウェアレポートを魅力的なビデオストーリーに簡単に変換し、複雑な情報を魅力的で共有可能なコンテンツにします。

1
Step 1
スクリプトを作成
レポートの主要情報を入力することから始めます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、"レポートビデオ"のナラティブをアウトライン化し、最初から明確で簡潔なメッセージを確保します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
明確さとインパクトを重視したプロフェッショナルなテンプレートとシーンから選択します。これらの要素をカスタマイズして、ブランドやレポートのトーンに合わせ、魅力的な"ニューステンプレート"レイアウトを作成します。
3
Step 3
プロフェッショナルな強化を追加
自動生成された字幕/キャプションを追加して、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。これにより、音声がオフの環境でもメッセージが理解されることを保証し、"字幕"の力を活用します。
4
Step 4
レポートをエクスポートして共有
ソフトウェアレポートビデオが完成したら、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを使用して、あらゆるプラットフォームに対応できるように準備します。強力な"ビデオエディター"ツールで洗練された最終ビデオを簡単に生成し、洞察に満ちたコンテンツを共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディアでレポートのハイライトを共有

.

ソフトウェアレポートの重要な発見を凝縮し、ソーシャルメディア向けの簡潔で魅力的なビデオクリップに変換し、重要な更新と洞察のリーチとインパクトを最大化します。

background image

よくある質問

HeyGenはニュースレポートビデオの制作をどのように効率化しますか？

HeyGenは、先進的なAI機能を使用して高品質なニュースレポートビデオを簡単に制作できるようにします。カスタマイズ可能なニューステンプレートとAIアバターを備えた直感的なプラットフォームにより、スクリプトを動的なビジュアルに変換し、テキスト読み上げのナレーションを追加することで、インパクトのあるニュース配信のクリエイティブプロセスを大幅に効率化します。

HeyGenは強力なソフトウェアレポートビデオメーカーとして使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、ソフトウェアデモンストレーションのための魅力的な説明ビデオを作成するのに最適なソフトウェアレポートビデオメーカーです。ドラッグ＆ドロップエディターと多用途なテンプレートを使用して、詳細なソフトウェア概要や洞察に満ちたレポートを簡単に開発し、視聴者を引き付けることができます。HeyGenは、複雑な情報を魅力的なビデオ形式に簡単に変換するのを助けます。

HeyGenはAIビデオ編集にどのような革新的な機能を提供しますか？

HeyGenは、ビデオ作成とAIビデオ編集を革新するための包括的な先進AIツールを提供します。これには、AIニュースジェネレーター、テキスト読み上げ機能を備えたリアルなAIボイスジェネレーター、シームレスなコンテンツ制作のための強力な機能が含まれます。ユーザーは最小限の労力でプロフェッショナルなビデオを生成し、クリエイティブな成果を向上させることができます。

HeyGenでビデオレポートのブランディングをカスタマイズすることは可能ですか？

はい、HeyGenは、レポートビデオプロジェクトが一貫したブランドアイデンティティを維持するための強力なブランディングコントロールを提供します。ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを簡単に組み込むことができ、HeyGenはブランドに合ったコミュニケーションのための多用途なビデオメーカーとなります。この機能は、すべてのビデオで組織のプロフェッショナルなイメージを強化するのに役立ちます。