ソフトウェアリリースビデオメーカー：製品を迅速に発表

強力なテキストからビデオへのスクリプトを備えた使いやすいAIビデオ作成ツールで、驚くべきソフトウェアリリースビデオを簡単に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャー向けに設計された45秒の説明ビデオを開発し、新しい製品ビデオメーカーでのビデオ作成の簡単さを示します。クリーンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを使用し、フレンドリーで情報豊富なAIアバターが軽快なバックグラウンドミュージックに合わせてナレーションを提供し、プラットフォームが複雑なタスクをどれほど簡単にするかを示します。
一般の視聴者や好奇心旺盛なユーザーを対象にした15秒のソーシャルメディアティーザーを制作し、ビデオエディターのユニークな機能を強調します。トレンディなビジュアルスタイルでクイックカットと視覚的に刺激的なコンテンツを特徴とし、人気のあるロイヤリティフリーのバックグラウンドミュージックに合わせて、HeyGenの字幕/キャプションを活用して簡潔でインパクトのあるメッセージを伝えます。
既存のユーザーや企業クライアント向けに洗練された60秒の機能詳細ビデオを作成し、強力なソフトウェアリリースビデオメーカー内の高解像度ビデオエクスポートオプションの利点を強調します。ビジュアルスタイルは情報豊かで権威あるもので、洗練されたUIデモンストレーションを紹介し、プロフェッショナルなナレーションと控えめな企業向けバックグラウンドミュージックでサポートし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してプレゼンテーションを充実させます。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ソフトウェアリリースビデオメーカーの使い方

直感的なプラットフォームでプロフェッショナルなソフトウェアリリースビデオを迅速に作成する方法を学び、製品のアップデートを効果的に共有し、オーディエンスを引き付けましょう。

テンプレートを選択
ソフトウェアリリース用に設計された多様なビデオテンプレートから選ぶか、ゼロから始めてビデオプロジェクトの基礎を迅速に築きましょう。
コンテンツを追加
画面録画を使用するか関連メディアをアップロードして、製品のアップデートを簡単に組み込みます。テキストを動的なビデオコンテンツに変換することもできます。
カスタマイズと強化
AIアバターを追加したり、プロフェッショナルなナレーションを生成してメッセージを生き生きとさせましょう。ブランドの独自の色やロゴを適用して一貫した外観を保ちます。
エクスポートと共有
高解像度ビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、すぐにチャンネルで共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

製品機能の説明ビデオを強化

AIを活用した説明ビデオで新しいソフトウェア機能の理解とエンゲージメントを向上させ、内部または外部のトレーニングに役立てます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして企業のクリエイティブビデオ作成を効率化しますか？

HeyGenは、クリエイティブビデオ作成を簡素化するために設計された高度なAIビデオ作成プラットフォームです。AIアバターや豊富なビデオテンプレートのライブラリを含む包括的なツールセットを提供し、製品ビデオやマーケティング資料のようなプロフェッショナルなコンテンツを効率的に制作できます。

HeyGenはコンテンツを迅速に制作するための使いやすいビデオエディターですか？

はい、HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターを備えており、すべてのスキルレベルでビデオ作成を非常に簡単にします。スクリプトを動的なビジュアルに変換し、広範な技術的専門知識を必要とせずに魅力的なビデオを迅速に生成できます。

HeyGenを使用してAIアバターを使った説明ビデオやソフトウェアリリースビデオを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは、強力なAIアバターテクノロジーとテキストからビデオへの機能を使用して、魅力的な説明ビデオやソフトウェアリリースビデオを作成する力を提供します。これにより、効率的なストーリーテリングと複雑な情報の魅力的な形式での提供が可能になります。

HeyGenを使用してソーシャルメディア向けの高解像度ビデオコンテンツを制作できますか？

HeyGenは、ソーシャルメディアプラットフォームに最適化された多様な高解像度ビデオコンテンツを制作することができます。短いプロモーションクリップから長い情報提供ピースまで、ストック映像のような機能を活用し、広範な互換性と最大のインパクトを確保するためにMP4ビデオ作成を行います。