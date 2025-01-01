驚くべきソフトウェアリリースビデオのためのAIビデオジェネレーター
魅力的なソフトウェアリリースビデオを簡単に作成しましょう。毎回洗練された外観を実現するために「テンプレートとシーン」を活用してください。
小規模ビジネスオーナー向けに、迅速なコンテンツソリューションを求める60秒の説明ビデオを制作してください。プロフェッショナルでシンプルなビジュアルスタイルと明確で親しみやすい声を採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、制作プロセスを簡素化します。
従業員を対象とした重要なソフトウェアアップデートのための45秒の社内コミュニケーションビデオを開発してください。クリーンで企業的なビジュアルスタイルと安心感のある音声トーンを使用し、HeyGenの自動生成された字幕を通じて明確さを確保し、組織内で効果的なビデオストーリーテリングを促進します。
新しいAIツールを評価する見込みユーザー向けの30秒のプロモーションビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは未来的で非常に魅力的であり、ダイナミックなオーディオでサポートされます。HeyGenのリアルなAIアバターを使用して、AIを活用したビデオ作成の最先端の能力を示し、革新性を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはマーケティングのためのAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、テキストスクリプトを魅力的なマーケティングビデオに変換するための高度なAIビデオ生成を提供します。当プラットフォームはAIアバターとリアルな声を提供し、クリエイティブなプロフェッショナルのためにビデオストーリーテリングプロセス全体を簡素化します。
HeyGenは説明ビデオや製品ビデオのような多様なビデオコンテンツを生成できますか？
はい、HeyGenはさまざまな目的に合わせたビデオテンプレートを幅広く提供しており、魅力的な説明ビデオやダイナミックな製品ビデオショーケースを含みます。これらのテンプレートをカスタマイズして、ビデオ作成やブランドメッセージングのニーズに完全に合わせることができます。
HeyGenはビデオ制作のためにどのようなAIアバターと声を提供しますか？
HeyGenは多様なリアルなAIアバターと高品質な声を提供し、プロフェッショナルで魅力的なAIを活用したビデオコンテンツを作成することができます。ブランドの独自の声とビジュアルアイデンティティに合ったさまざまなスタイルから選ぶことができます。
HeyGenはAIを使ってどのようにビデオ制作のワークフローを向上させますか？
HeyGenはAIビデオジェネレーターであり、ビデオ作成ワークフローの効率を大幅に向上させます。テキストからビデオへのAIなどの機能を活用して、プロフェッショナルなAIビデオを迅速に制作し、貴重な時間とリソースを節約しながら、プロジェクトの高いクリエイティブ品質を維持します。