魅力的な説明のためのソフトウェア概要動画メーカー
視聴者に響く明確でプロフェッショナルなソフトウェア概要動画のために、瞬時に魅力的なナレーションを生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティング専門家向けに、HeyGenの「直感的なインターフェース」と「ドラッグ＆ドロップ編集」機能を強調した45秒のプロフェッショナルな動画を開発します。UIを紹介するダイナミックなカメラワークを用いたクリーンでプロフェッショナルな美学を採用し、明確なナレーションを伴い、注目を集めるために「AIアバター」が主要な利点を提示します。
コンテンツクリエイターを対象にした60秒のクリエイティブな動画を制作し、HeyGenの多様な動画ニーズに対応する豊富な「テンプレート」の力と「スクリプト生成」がワークフローを効率化する方法を示します。ビジュアルとオーディオスタイルは多様なシーンとスムーズなトランジションを備えた視覚的に豊かなもので、エネルギッシュな背景音楽を使用し、さまざまな「テンプレートとシーン」を活用してクリエイティブなストーリーテリングをインスパイアします。
eラーニング開発者向けに、HeyGenの「キャプション」と「ストックメディア」サポートがアクセス可能で魅力的な教育コンテンツを作成する方法を説明する30秒の情報動画をデザインします。動画は教育的で情報豊かなビジュアルスタイルを持ち、明確なオンスクリーンテキストを伴い、落ち着いた魅力的なナレーションを加え、より広いリーチを可能にする自動「字幕/キャプション」機能を特に強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはさまざまなマーケティングニーズに対応する魅力的なAI動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用した動画作成プラットフォームで、ユーザーがプロフェッショナルで魅力的なコンテンツを簡単に制作できるようにします。AIアバター、スクリプトからのテキスト動画、豊富なテンプレートライブラリを活用することで、複雑な編集なしに高品質なマーケティングプロモーション、製品デモ、説明動画を迅速に生成できます。
HeyGenは自然なナレーション付きのAIアバター動画を作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはリアルなAIアバターを生成し、スクリプトから高品質なナレーションを生成することに特化しています。この強力な組み合わせにより、視聴者に真に響くアニメーション動画ストーリーテリングを実現します。
HeyGenはビジネス向けの動画作成を効率化するためにどのようなリソースを提供していますか？
HeyGenは、ビジネス向けの動画作成を効率的かつプロフェッショナルにするための印象的なリソースを提供しています。ユーザーはカスタマイズ可能なテンプレートの豊富な選択肢を利用し、膨大なストックメディアライブラリにアクセスすることで、洗練された魅力的なコンテンツを迅速かつ一貫して制作できます。
HeyGenはブランディングのカスタマイズとソーシャルメディア向けのさまざまな出力オプションをサポートしていますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを動画に直接組み込むことで視覚的な魅力を高めます。さらに、柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポート、自動字幕/キャプションにより、すべてのソーシャルメディアプラットフォームでの配信に最適化されたコンテンツを提供します。