シームレスなユーザートレーニングのためのソフトウェアオンボーディングビデオジェネレーター
スキル不要でプロフェッショナルなオンボーディングビデオを簡単に作成し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用してスクリプトを魅力的なコンテンツに変換します。
HRマネージャーを対象にした45秒の「社員オンボーディング」ビデオをデザインし、新入社員に会社の文化とコアバリューを紹介します。ビジュアルスタイルはモダンで親しみやすく、柔らかい色合いとプロフェッショナルなグラフィックを使用し、落ち着いた安心感のあるナレーションが補完します。このようなコンテンツを作成する効率性を「AIビデオジェネレーター」を使用して強調します。ビデオにはHeyGenの「AIアバター」を prominently 使い、ライブプレゼンターを必要とせずに個人的なタッチを与えます。
カスタマーサクセスチーム向けに30秒の「オンボーディングビデオメーカー」チュートリアルを開発し、新しい製品機能をナビゲートするのを助け、「チャーンを減らす」ことを目指します。このテンポの速いビデオは、鮮やかな色とクイックトランジションを使用し、エネルギッシュでインスパイアリングなバックグラウンドミュージックトラックでサポートされます。使いやすさと作成の速さを強調します。HeyGenの「テンプレートとシーン」の1つをカスタマイズして、既存のデザインを特定のニーズに迅速に適応させます。
マーケティングチーム向けに60秒の製品ウォークスルーを個別に作成し、新しいアプリケーションの高度な機能を紹介し、「フルカスタマイズ」を促進してニッチな利点を強調します。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されてインタラクティブで、カスタムブランディング要素とプロフェッショナルで洗練された「AI生成ナレーション」を使用し、ブランドのトーンに合わせて調整できます。HeyGenの「ナレーション生成」が外部の人材を雇うことなく高品質の音声ナレーションを保証し、「オンボーディングビデオクリエーター」を真に多用途にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的でカスタマイズ可能なオンボーディングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、幅広いビデオテンプレートとアニメーションキャラクターを使用して、完全にカスタマイズされたオンボーディングビデオをデザインする力をユーザーに提供します。リアルなAIアバターを活用してメッセージを伝え、プロフェッショナルでクリエイティブなオンボーディングビデオ体験を保証します。
HeyGenでプロフェッショナルなオンボーディングビデオを作成するのは難しいですか？
全く難しくありません。HeyGenの直感的なAIビデオジェネレーターはプロセスを簡素化し、事前のビデオ編集スキルがなくても誰でもプロフェッショナルなオンボーディングビデオを作成できます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenがAI生成のナレーションで魅力的なビデオに変換します。
ソフトウェアオンボーディングとトレーニングにHeyGenを使用する利点は何ですか？
HeyGenは効果的なソフトウェアオンボーディングビデオとトレーニングコンテンツの作成を効率化し、明確な指示を提供することでチャーンを減少させます。私たちのプラットフォームを使用すると、スクリプトを迅速に高品質のビデオに変換し、一貫性のあるスケーラブルな社員オンボーディングを保証します。
HeyGenはオンボーディングビデオをパーソナライズしてブランド化できますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをオンボーディングビデオに組み込むことができます。また、AIアバターを利用し、字幕を追加して簡単にローカライズし、コンテンツをグローバルにアクセス可能でパーソナライズされたものにします。