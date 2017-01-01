新しいソフトウェアユーザー向けに60秒の説明ビデオを作成することを想像してください。特に複雑なセットアップに圧倒されている小規模ビジネスのオーナーを対象としています。このビデオは、アニメーション要素を使ってユーザーをステップバイステップで案内し、明確で親しみやすいビジュアルスタイルを特徴とし、熱意に満ちたわかりやすいナレーションが付いています。「ソフトウェアオンボーディングビデオジェネレーター」が初期の学習曲線を簡素化し、「スキル不要」で始められることを示します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、書かれた指示を魅力的なビジュアルコンテンツに簡単に変換します。

ビデオを生成