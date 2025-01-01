ソフトウェア教育ビデオメーカー: 魅力的なビデオを作成
AIアバターとドラッグ＆ドロップのビデオ編集ツールを使用して、効果的なチュートリアルを簡単に制作。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
知識を迅速に広める必要がある専門家を対象にした30秒のプロモーションビデオを制作してください。ビジュアルの美学はクリーンでプロフェッショナルであり、明確なデータビジュアライゼーションと最小限で効果的なアニメーションに焦点を当て、権威あるが親しみやすいAIアバターの声で届けられます。スクリプトからのテキストをビデオに変換することで、書かれたコンテンツを魅力的な教育的物語に変える方法を、AIアバターを活用してプレゼンテーションする様子を紹介してください。
企業のトレーナーやインストラクショナルデザイナー向けに、さまざまな学習スタイルに合わせてビデオをカスタマイズする洗練された方法を示す60秒のトレーニングモジュールを開発してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは洗練されて情報豊かであり、動的なシーンの変化と注意を引くプロフェッショナルなボイスオーバー生成を特徴とします。明確なボイスオーバー生成と自動生成された字幕/キャプションの利点を強調し、アクセシビリティと学習の定着を向上させます。
技術的なインストラクターやeラーニング開発者向けに、複雑なトピックをアクセスしやすく視覚的に魅力的にする40秒の説明ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはアニメーション要素と明確な画面上のデモンストレーションで魅力的であり、自信に満ちた明瞭なボイスオーバーが補完します。コンテンツを充実させるための豊富なメディアライブラリ/ストックサポートの使用と、さまざまなプラットフォームに適応可能なアスペクト比のリサイズとエクスポートの方法に焦点を当ててください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは教育ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なソフトウェア教育ビデオメーカーとして、高度なAIツールを活用してビデオ作成を効率化します。ユーザーはAIアバターとインテリジェントなボイスオーバー生成を使用して、スクリプトから魅力的な教育ビデオを簡単に生成でき、生産時間と労力を大幅に削減します。
HeyGenで教育ビデオを広範にカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なカスタマイズ可能なテンプレートと強力なビデオ編集ツールを提供し、ビデオ作成がブランドとメッセージに完全に一致するようにします。ブランドコントロールを統合し、豊富なメディアライブラリを活用し、シーンを調整して独自の外観を実現できます。
HeyGenは教師や教育者向けにどのような機能を提供していますか？
教師や教育者向けに、HeyGenは魅力的なチュートリアルや教育コンテンツを作成するための強力なツールを提供します。自動字幕/キャプション、適応可能なアスペクト比のリサイズ、簡単なエクスポートオプションなどの機能により、ビデオレッスンを効果的に学生と共有することが簡単になります。
HeyGenはプロフェッショナルな教育コンテンツにAIアバターを利用していますか？
はい、HeyGenは教育ビデオメーカーのリーダーとして、高品質のAIアバターを使用してプロフェッショナルなタッチでメッセージを届けます。これらのAIアバターは、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能と組み合わせて、従来の撮影を必要とせずに教育ビデオを魅力的で視覚的に洗練されたものにします。