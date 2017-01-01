魅力的な製品デモのためのソフトウェアデモビデオメーカー

強力なテンプレートとシーンを使用して、簡単に魅力的な製品ビデオを作成しましょう。

新しい「ソフトウェアデモビデオメーカー」がB2B営業チームのワークフローをどのように効率化するかを示す、1分間の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで魅力的であり、鮮明な画面録画と画面上のテキストを特徴とし、明確で自信に満ちた音声トラックで補完されるべきです。HeyGenの「Voiceover generation」を利用して、ソフトウェアの能力を洗練された形でプレゼンテーションし、主要な利点をナレーションしてください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
技術サポートおよびオンボーディングスペシャリスト向けに、新しい「インテグレーション」機能を詳細に説明する90秒の指導ビデオを作成してください。ビデオは、明確な「製品デモ」を中心に、情報提供的で段階的なビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた安心感のある音声で、ユーザーをセットアッププロセスに導くべきです。HeyGenの「Subtitles/captions」を組み込んで、すべての視聴者に対するアクセシビリティと理解を向上させてください。
サンプルプロンプト2
製品マネージャーと開発者を対象にした包括的な2分間のビデオを開発し、プラットフォーム内で強力な「デモ自動化」を可能にする高度な「AI機能」を紹介してください。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的で未来的かつ権威あるものであり、ダイナミックなグラフィックスと洗練された音楽スコアを使用してください。HeyGenの「AI avatars」を活用して、複雑な情報を明確かつ魅力的に提示し、全体的な制作品質を向上させてください。
サンプルプロンプト3
マーケティングの専門家は、さまざまなプラットフォームでの「ビデオ共有」の容易さを強調する、活気に満ちた45秒の「製品ビデオメーカー」ショーケースを必要としています。ビジュアルスタイルはダイナミックで活気があり、活気のあるバックグラウンドトラックで素早く注意を引くべきです。HeyGenの「Aspect-ratio resizing & exports」機能を使用して、さまざまなソーシャルメディアチャネルにシームレスに適応する様子を示し、最大のリーチとエンゲージメントを確保してください。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ソフトウェアデモビデオメーカーの使い方

製品の機能を魅力的なソフトウェアデモビデオに変換し、観客を引き付け、理解を促進します。

1
Step 1
基盤を選ぶ
プロフェッショナルなテンプレートとシーンのライブラリから選択し、簡単に製品デモビデオの作成を開始します。
2
Step 2
物語を作る
スクリプトを入力して製品のストーリーを作成し、テキストからビデオへの機能を使用してデモの魅力的なシーンを構築します。
3
Step 3
AI機能で強化
AIボイスオーバー生成を利用して、明確で自然なナレーションを追加し、メッセージを完璧に伝えます。
4
Step 4
デモを共有
さまざまなアスペクト比とフォーマットで洗練されたソフトウェアデモビデオをエクスポートし、プラットフォーム間で直接観客と共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIビデオでソフトウェアトレーニングを強化

動的なAI生成のソフトウェアデモビデオを作成し、効果的な製品トレーニングとオンボーディングを通じて学習と記憶を向上させます。

よくある質問

HeyGenはAI機能を使用して製品デモビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAI機能を活用して、テキストからビデオスクリプトを生成し、魅力的なコンテンツを作成します。AIアバターと強力なボイスオーバー生成により、魅力的でプロフェッショナルな製品デモを効率的に構築できます。

HeyGenはソフトウェアデモビデオのカスタマイズと共有のためにどのような技術的コントロールを提供しますか？

HeyGenは、ロゴや色のカスタマイズを含む広範な技術的コントロールを提供し、ソフトウェアデモビデオがブランドアイデンティティに合致するようにします。また、アスペクト比のリサイズやさまざまなインテグレーションを利用して、洗練された製品ビデオを簡単にプラットフォーム間で共有できます。

HeyGenは製品デモビデオの制作プロセスの一部を自動化できますか？

はい、HeyGenは直感的なプラットフォームを通じてデモ作成を大幅に自動化し、テンプレートとAIボイスオーバー生成を提供してワークフローを迅速化します。プロフェッショナルな製品デモを迅速に生成し、字幕/キャプションを自動的に追加してアクセシビリティを向上させ、時間を節約できます。

HeyGenのデモツールを使用してどのような種類の製品デモを作成できますか？

HeyGenは多用途な製品デモビルダーとして機能し、さまざまなソフトウェアデモやマーケティングビデオを作成できます。AIアバター、豊富なメディアライブラリ、強力なテキストからビデオへの機能を活用して、魅力的なアニメーションや詳細な製品ウォークスルーを簡単に制作できます。