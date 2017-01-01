新しい「ソフトウェアデモビデオメーカー」がB2B営業チームのワークフローをどのように効率化するかを示す、1分間の魅力的なビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで魅力的であり、鮮明な画面録画と画面上のテキストを特徴とし、明確で自信に満ちた音声トラックで補完されるべきです。HeyGenの「Voiceover generation」を利用して、ソフトウェアの能力を洗練された形でプレゼンテーションし、主要な利点をナレーションしてください。

