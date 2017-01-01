ソフトウェアデモジェネレーター: 魅力的な製品デモを作成
強力なテンプレートとシーンを活用して、営業支援とトレーニングのためのパーソナライズされたインタラクティブな製品デモを簡単に構築。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新規ユーザーにとっての使いやすさを強調し、インタラクティブなデモを作成するためのビルダーインターフェースを紹介する90秒の説明動画を制作してください。この動画は、ソフトウェアデモジェネレーターのツールに不慣れな中小企業のオーナーやマーケティング専門家を対象に、親しみやすいビジュアルとオーディオスタイルを採用し、スクリプトからのテキスト動画機能と明確な字幕を強化してください。
トラッカブルな共有リンクの背後にある強力な分析を探求し、製品マネージャーや営業チームが製品デモに対するユーザーの関与をどのように洞察できるかを示す2分間の動画を開発してください。製品主導の成長に焦点を当てたプロフェッショナル向けに設計されたこの動画は、データ駆動型のビジュアルスタイルとダイナミックなグラフィックスを特徴とし、自信に満ちたトーンでHeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用してください。
AIを活用したソフトウェアデモジェネレーターの機能が、さまざまな顧客セグメント向けに高度にパーソナライズされたデモを作成する方法を説明する45秒の簡潔な動画を生成してください。効率を求める営業およびエネーブルメントチーム向けに、モダンで洗練されたビジュアルスタイルとエネルギッシュで明確な説明を採用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート、AIアバターを活用したダイナミックなプレゼンテーションを行ってください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは製品デモ動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストから動画への機能を活用し、直感的なソフトウェアデモジェネレーターを提供します。ユーザーはスクリプトを簡単にプロフェッショナルな製品デモ動画に変換でき、コンテンツ作成を効率化します。
HeyGenは製品デモの自動化と追跡機能を提供していますか？
はい、HeyGenはデモの自動化をサポートしており、ユーザーが製品デモを効率的に生成し配布することを可能にします。トラッカブルな共有リンクと統合された分析機能により、エンゲージメントを監視し、視聴者のインタラクションに関する洞察を得ることができます。
HeyGenでパーソナライズされた製品デモのカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenは、パーソナライズされたデモがブランドアイデンティティに合致するように、広範なブランディングコントロールを提供します。カスタマイズ可能なテンプレートを利用し、メディアを組み込み、インタラクティブなコールトゥアクションボタンを追加して、魅力的で効果的な製品デモを作成できます。
HeyGenは製品デモ以外のビジネス機能にも使用できますか？
もちろんです。HeyGenはデモメーカーとして優れているだけでなく、その多様なAI機能は営業とエネーブルメント、トレーニングやオンボーディングのための魅力的なコンテンツ作成、製品主導の成長イニシアチブを高品質な動画でサポートするのにも最適です。