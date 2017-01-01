ソフトウェアデモ広告ジェネレーター: AIで魅力的なデモを作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
製品マネージャーやスタートアップを対象とした洗練された45秒の製品デモビデオを作成し、製品プレゼンテーションの明確さとインパクトを強調します。ビジュアルの美学はクリーンでプロフェッショナルであり、製品UIショットとアニメーショングラフィックスの間のスムーズなトランジションに焦点を当て、洗練されつつもアクセスしやすいバックグラウンドスコアが伴います。HeyGenのAIアバター機能を利用した魅力的なAIアバターが、主要な機能と利点を説明し、AIナレーションがどのように自然で説得力のあるトーンでデモを活気づけるかを説明します。
デジタルマーケターやeコマースブランド向けに、キャンペーンを拡大するためのインスパイアリングな60秒の広告作成ビデオを開発します。ビジュアル的にはエネルギッシュで多様性に富み、さまざまな広告スタイルと業界のモンタージュを迅速に紹介し、マーケティングコンテンツの多様性を反映します。オーディオにはエネルギッシュでモダンなポップトラックが流れ、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンのライブラリを使用して、特定のオーディエンスに共鳴するインパクトのある広告キャンペーンを迅速に構築する方法を、フレンドリーで自信に満ちたAIボイスが説明します。
ソフトウェア開発者やSaaS企業向けに、ソフトウェアデモ広告ジェネレーターの効率性を示す簡潔な30秒のプロモーションビデオを制作します。ビジュアルアプローチはテンポが速く、製品機能を示すダイナミックなスクリーン録画と洗練されたアニメーションを特徴とし、インパクトのあるテクノロジー駆動のサウンドデザインに設定されています。HeyGenによって生成された自信に満ちた熱意あるナレーションが、複雑なソフトウェア機能を魅力的な製品ビデオ広告に変えるシームレスなプロセスを視聴者に案内し、迅速なコンテンツ配信を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のビデオ広告作成プロセスを向上させますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターを使用して魅力的なAIビデオ広告を迅速に生成することで、ビデオ広告作成を革新します。これにより、スクリプトから最終ビデオまでのプロセスが簡素化され、洗練された広告制作が誰にでもアクセス可能になります。
HeyGenのAIを使ってビデオコンテンツをパーソナライズできますか？
もちろんです！HeyGenは、さまざまなテンプレートやカスタムブランディングオプションを使用して、AIでコンテンツをパーソナライズすることを可能にします。ロゴや色などのブランドキット要素を簡単に適用し、すべてのビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenを使用してどのような製品ビデオを作成できますか？
HeyGenは、高品質な製品ビデオや魅力的なチュートリアルを作成するための理想的なソフトウェアデモ広告ジェネレーターです。複雑な製品機能を、オーディエンスに共鳴し、エンゲージメントを促進する魅力的なビジュアルストーリーに変えることができます。
HeyGenはユーザー生成コンテンツスタイルのビデオ広告の作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは本物の魅力を捉えたダイナミックなUGCビデオ広告を生成するのに最適です。その直感的なプラットフォームを使用して、Instagram広告用に最適化されたフォーマットを含む、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに適した魅力的なコンテンツを制作できます。