小規模ビジネスオーナーをターゲットにした45秒のビデオを作成し、HeyGenがどのようにして彼らのマーケティングビデオを簡素化するかを、明るくプロフェッショナルなビジュアルスタイルとエネルギッシュなナレーションで紹介します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、書かれたコンテンツをサービスの魅力的なプロモーション素材に簡単に変換します。

ビデオを生成