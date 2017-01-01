ソフトスキルビデオジェネレーター：AIによるトレーニングの簡素化
プロフェッショナルなAIアバターを使用して、社内スキル向上のための魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャー向けの60秒のビデオを想像してみてください。ダイナミックでモダンなビジュアル美学とスムーズなトランジション、会話型のAIアバターを特徴としています。このビデオは、カメラに出ることなく、どのように簡単にソーシャルメディアビデオや全体的なコンテンツ作成の取り組みを強化できるかを示します。
HRおよびL&Dの専門家を対象とした30秒のビデオを開発し、明確で指導的、かつプロフェッショナルなビジュアルスタイルと親しみやすいナレーションを提供します。HeyGenのトレーニングビデオコンテンツ生成能力を強調し、特にソフトスキルに焦点を当て、字幕/キャプションを活用してすべての学習者に最大限のアクセス性と理解を確保します。
製品マネージャーや営業チーム向けに新機能を紹介する50秒の魅力的なビデオを制作し、洗練されたクリーンでデモンストレーション的なビジュアルスタイルとアニメーショングラフィックス、簡潔なナレーションを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンが、コンセプトから最終エクスポートまでの洗練された製品説明の作成をどのように効率化するかを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはマーケティングやソーシャルメディアのコンテンツ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターと高度なテキストからビデオへの機能を使用して、高品質なマーケティングビデオやソーシャルメディアビデオを生成することで、コンテンツ作成を簡素化します。幅広いテンプレートを活用して、魅力的なビジュアルコンテンツを効率的に制作できます。
HeyGenではAIアバターやビデオの美学にどのようなクリエイティブコントロールがありますか？
HeyGenはビデオに対する広範なクリエイティブコントロールを提供し、AIアバターのカスタマイズ、ブランドコントロールの適用、シネマティックなビジュアルのためのテンプレートの利用を可能にします。また、メディアライブラリからステッカーやグラフィックスを追加して、オリジナルのアニメーションを実現できます。
HeyGenは既存のコンテンツをダイナミックなビデオ形式に変換できますか？
はい、HeyGenはPDF、PowerPoint、画像などの既存のコンテンツをダイナミックなビデオに変換することができます。この機能により、製品説明やトレーニングビデオの作成が簡素化され、複雑な編集を必要としません。
HeyGenはテキストプロンプトをどのようにしてプロフェッショナルなAI生成ビデオに変換しますか？
HeyGenは高度なテキストからビデオへの技術を利用して、テキストプロンプトを見事なAI生成ビデオに変換します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIアバターがプロフェッショナルなナレーションと同期したビジュアルを提供し、自動字幕とともに出力に対するクリエイティブコントロールを提供します。