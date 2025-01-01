ソフトスキルトレーニングビデオ：チームの可能性を引き出す

HeyGenのAIアバターを使って、魅力的なビデオコンテンツでチームのコミュニケーションとチームワークスキルを強化しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
チームリーダーやプロジェクトマネージャーを対象にした60秒のシナリオベースのトレーニングビデオを開発し、複雑なプロジェクトにおける最適な「チームワーク」戦略を紹介し、それを重要な「職場スキル」として強調します。ダイナミックで協力的なビジュアルを使用し、親しみやすいAIアバターを使って対人関係のダイナミクスを効果的に示します。
サンプルプロンプト2
卒業生や新入社員向けに、30秒の簡潔なヒントビデオを制作し、「批判的思考と問題解決」の重要性を「ソフトスキル」の中核として強調します。ビジュアルはクリーンでインフォグラフィックスタイルにし、落ち着いた指導的なトーンと明確な字幕を用いて、迅速な学習のためのアクセシビリティを向上させます。
サンプルプロンプト3
求職者や将来のプロフェッショナルを対象にした90秒のモチベーショナルビデオを作成し、「プロフェッショナリズム」と「熱意と態度」が「雇用者」の印象にどのようにプラスの影響を与えるかに焦点を当てます。洗練された企業ビジュアルを使用し、自信に満ちた励ましの声と控えめな背景音楽を組み合わせ、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、魅力的でインスパイアリングなプレゼンテーションを作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ソフトスキルトレーニングビデオの仕組み

HeyGenのAIプラットフォームを活用して、職場スキルと従業員の成長を強化する魅力的なソフトスキルトレーニングビデオを効率的に作成しましょう。

1
Step 1
アバターとテンプレートを選ぶ
多様なAIアバターとプロフェッショナルなテンプレートから選び、ソフトスキルトレーニングビデオの作成を始めましょう。教えるスキルに合ったスタイルを選択してください。
2
Step 2
スクリプトを作成しビデオを生成
コミュニケーションやチームワークの原則に焦点を当てた魅力的なスクリプトを作成します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、自然なナレーション付きのプロフェッショナルなビデオを即座に生成します。
3
Step 3
ブランディングとビジュアル要素を追加
ロゴや色を含む会社のブランディングコントロールを追加し、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保します。メディアライブラリからのサポートビジュアルを使用して、批判的思考を示すトレーニングを強化します。
4
Step 4
トレーニングをエクスポートして共有
完成したソフトスキルトレーニングビデオを希望のアスペクト比でエクスポートします。自動生成された字幕を組み込むことで、すべての学習者にとってのアクセシビリティを確保し、あらゆる職場スキルに対応する多様な学習スタイルをサポートします。

使用例

魅力的なコンテンツで学習者をインスパイア

AIを活用して、インスパイアリングで説得力のあるソフトスキルコンテンツを作成し、チーム内でのポジティブな態度と改善されたコミュニケーションを促進します。

よくある質問

HeyGenはソフトスキルトレーニングビデオをどのように強化しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターとスクリプトからのテキストビデオを使用して、魅力的なソフトスキルトレーニングビデオを作成することで、雇用者をサポートします。このプロフェッショナルなアプローチは、コミュニケーションやチームワークのような重要な職場スキルを効率的に開発し、複雑なトピックをよりアクセスしやすくします。

HeyGenはトレーニングコンテンツにどのようなブランディング機能を提供しますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴや特定の色をソフトスキルコンテンツに組み込むことができます。これにより、すべてのトレーニング資料に一貫したプロフェッショナルな外観を確保し、「熱意と態度」などのトピックで組織のアイデンティティを強化します。

HeyGenは雇用者向けの教育ビデオの作成を簡素化できますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターを使用してテキストをビデオに変換することで、雇用者向けのビデオ制作を大幅に簡素化します。これにより、「批判的思考と問題解決」や「プロフェッショナリズム」のコンテンツ開発プロセスが効率化され、貴重な職場スキル開発リソースの配布が迅速になります。

HeyGenはトレーニングの多様なコンテンツ形式をサポートしていますか？

HeyGenは、音声生成、字幕、豊富なメディアライブラリを提供することで、多様なトレーニングコンテンツの作成を支援します。これにより、ソフトスキルの配布資料やビデオがすべての学習者にとってアクセスしやすく、影響力のあるものとなり、スキル開発への包括的なアプローチをサポートします。