ソーシャルプルーフ動画メーカー：本格的な推薦を迅速に作成

直感的なスクリプトからのテキストから動画機能を活用して、リードを忠実な顧客に変える本格的なソーシャルプルーフ動画を簡単に作成します。

45秒の動画は、小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーをターゲットにしており、プロフェッショナルなクライアントの推薦を作成することを目的としています。ビジュアル的には、クリーンでモダンな美学を持ち、スムーズなトランジションと控えめなブランディングが特徴で、アップビートでありながらプロフェッショナルなバックグラウンド音楽と明瞭で明確なナレーションが伴います。この動画は、HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」が洗練されたソーシャルプルーフ動画の作成をどれほど簡単にするかを強調しています。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デジタルマーケターやeコマースブランドを対象としたこのダイナミックな30秒の動画は、魅力的な推薦を作成するための「AIレビュー動画メーカー」の力を紹介しています。ビジュアルスタイルは洗練されており、エネルギッシュで、モーショングラフィックスと鮮やかなカラーパレットを取り入れ、魅力的なAIアバターが専門的な「ボイスオーバー生成」を通じて重要なメッセージを伝えます。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャー向けに、このテンポの速い60秒の動画は、ソーシャルプルーフ動画の作成を簡単に実演します。ビジュアルフローは迅速で魅力的で、動的な編集に同期したオンスクリーンテキストを特徴とし、すべて「スクリプトからのテキストから動画」機能によって強化され、自動生成された「字幕/キャプション」で最大のリーチを実現します。オーディオはモダンでドライビングな音楽と明瞭なナレーションのブレンドです。
サンプルプロンプト3
スタートアップやブランディングエージェンシーは、この活気に満ちた15秒のスポットを活用して、簡単に本格的なビデオ推薦を作成できます。ビジュアルスタイルは非常にカスタマイズ可能でブランドに合わせられ、「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用してシーンを豊かにし、さまざまなプラットフォームに対応する柔軟な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を実演します。オーディオは親しみやすく、励みになるナレーションと控えめでインスピレーションを与えるバックグラウンド音楽で構成されています。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ソーシャルプルーフ動画メーカーの使い方

本格的な顧客ストーリーを魅力的なビデオ推薦に変換し、信頼を築き、エンゲージメントを簡単に向上させます。

1
Step 1
推薦を収集
顧客のフィードバックを簡単に収集するか、既存の推薦をインポートします。スクリプトからのテキストから動画を利用して、書かれた称賛を魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。
2
Step 2
テンプレートを選択
ブランドの美学に合ったプロフェッショナルなテンプレートから選択します。テンプレートとシーンを使用して、ブランド要素とスタイルでシーンをカスタマイズします。
3
Step 3
動画を洗練
AIアバターを追加し、自然なボイスオーバー生成を追加し、自動字幕/キャプションでアクセシビリティを確保して、洗練された外観を実現します。
4
Step 4
エクスポートと共有
高品質の動画を任意のプラットフォームに準備します。アスペクト比のリサイズとエクスポートでレイアウトを調整し、ソーシャルプルーフをすべてのチャンネルでダウンロードして配布します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルプルーフを活用した高インパクトな動画広告を開発

.

強力な推薦コンテンツを高パフォーマンスの動画広告に統合し、コンバージョンを促進し、実際の価値を示します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなクライアントの推薦を作成するのに役立ちますか？

HeyGenのAIレビュー動画メーカーを使用すると、カスタマイズ可能なテンプレートとリアルなAIアバターを使用して、プロフェッショナルなクライアントの推薦を簡単に作成できます。これにより、強力なソーシャルプルーフとして機能する魅力的なビデオ推薦を生成できます。

推薦動画のカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、ロゴや色などのブランドコントロールを適用できる広範なカスタマイズを提供します。また、アスペクト比のリサイズを使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに合わせて短く洗練された動画をリサイズできます。

HeyGenはテキストスクリプトをビデオ推薦に変換できますか？

はい、HeyGenはAI技術を活用して、テキストスクリプトをリアルなAIアバターと高品質なボイスオーバー生成を備えた魅力的なビデオ推薦に変換します。これにより、コンテンツ作成プロセスが効率化されます。

HeyGenはソーシャルプラットフォームでの推薦動画の共有をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、さまざまなソーシャルメディアチャンネルに最適化されたビデオ推薦を提供し、アスペクト比のリサイズと自動字幕/キャプションを提供します。これにより、コンテンツが最大のインパクトを持ってダウンロードおよび投稿できるようになります。