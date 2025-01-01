瞬時に信頼を築くソーシャルプルーフビデオジェネレーター

AIアバターを使った魅力的なソーシャルプルーフビデオを作成し、ブランドの信頼を瞬時に築き、コンバージョンを向上させましょう。

サンプルプロンプト1
デジタルマーケターやエージェンシーをターゲットにした45秒のダイナミックな動画を開発し、特にUGC広告の生成力を示します。ビジュアルスタイルはテンポが速くエネルギッシュで、明るい声のナレーションが付き、HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能がどのようにして生のアイデアを高パフォーマンスのコンテンツに迅速に変換するかを示します。コンセプトから魅力的な広告へのシームレスな作成プロセスを強調します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーを対象にした60秒のインスパイアリングな動画を制作し、どのようにして簡単に強力な「ソーシャルプルーフ」を集めて表示できるかを示します。ビジュアルの美学はクリーンで親しみやすく、自信に満ちたサポート的な声が付き、HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」がどのようにして潜在顧客に響くプロフェッショナルなビデオテスティモニアルの作成を簡素化し、ブランドの信頼性を高めるかを紹介します。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイターやオンライン教育者向けに、オンラインでの視認性を最大化する方法を強調した15秒の情報動画を作成します。ビジュアルスタイルはモダンで魅力的で、明瞭で明確な声が付き、HeyGenの自動「字幕/キャプション」機能がどのようにして「AI生成ビデオ」をシームレスに強化し、多様なプラットフォームでのリーチを広げ、視聴者のエンゲージメントを向上させるかを示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ソーシャルプルーフビデオジェネレーターの仕組み

顧客の推薦をAIアバターと魅力的なビジュアルでダイナミックなソーシャルプルーフビデオに変換し、信頼を築きコンバージョンを向上させましょう。

1
Step 1
コンテンツをアップロード
まず、顧客の推薦やレビューを入力します。既存のテキストを貼り付けたり、音声録音をアップロードしたり、自動化されたスクリプトを利用して書かれたフィードバックを瞬時にビデオ対応のコンテンツに変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
レビューアーを表現するための多様なAIアバターから選択するか、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンから選びます。ブランドのアイデンティティに合わせてロゴや色を含むブランディングコントロールをカスタマイズします。
3
Step 3
魅力的な要素を追加
アクセシビリティとインパクトのために自動生成された字幕とキャプションでビデオを強化します。バックグラウンドミュージック、ストックメディア、その他のビジュアル要素を組み込んで、洗練された魅力的な最終製品を作成します。
4
Step 4
エクスポートと展開
ソーシャルプルーフビデオが完成したら、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でエクスポートします。ソーシャルメディアやその他のマーケティングチャネルでビデオ広告を簡単に共有し、顧客の信頼を築き、エンゲージメントを促進します。

使用例

魅力的なソーシャルプルーフコンテンツを生成

プラットフォーム全体でポジティブな顧客体験を効果的に共有するための魅力的なソーシャルメディアビデオやクリップを制作します。

よくある質問

HeyGenのソーシャルプルーフビデオジェネレーターとは何ですか？

HeyGenは、魅力的なソーシャルプルーフビデオの作成を効率化するために設計された高度なAIプラットフォームを提供し、企業が顧客の推薦をダイナミックなマーケティングコンテンツに変えるのを支援します。

HeyGenを使用してAIアバターがどのようにビデオテスティモニアルを強化しますか？

HeyGenはリアルなAIアバターを利用してビデオテスティモニアルを提示し、従来の撮影の手間をかけずに、信頼性が高くスケーラブルなユーザー生成コンテンツビデオを効率的に制作します。

HeyGenはeコマース向けにソーシャルプルーフを含むAIビデオ広告を生成できますか？

はい、HeyGenはeコマースブランドがソーシャルプルーフオーバーレイを組み込んだ魅力的なAIビデオ広告を効率的に生成することを可能にし、自動化されたスクリプトと多様なテンプレートを利用してコンバージョンを向上させます。

HeyGenはどのようなAI生成ビデオコンテンツを制作できますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなトーキングヘッドビデオ、ダイナミックなUGC広告、完全に編集されたビデオなど、幅広いAI生成ビデオコンテンツを制作することができ、すべて高度なAIアクターとテキスト-ビデオ技術によって支えられています。