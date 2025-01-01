ソーシャルメディアを引きつけるソーシャルプログラム動画ジェネレーター
高度なAIアバターを活用して、スクロールを止めるソーシャルメディア動画を瞬時に作成し、観客を魅了します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングチームやコンテンツクリエイター向けに、45秒のマーケティング動画を作成し、高品質なコンテンツ制作の効率性を優雅に示してください。クリーンで情報豊かなビジュアルスタイルと明確で権威あるナレーションを採用し、HeyGenのテンプレートとシーンがプロフェッショナルな動画制作をどのように迅速化するかを強調します。
教育者やトレーナーは、複雑なトピックを簡単にする60秒の説明動画を作成できます。親しみやすく明確なビジュアル、詳細なオンスクリーングラフィック、HeyGenのボイスオーバー生成による温かく魅力的なナレーションを通じて、テキストから動画へのAIが学習をどれほど簡単で楽しいものにするかをユーザーに示します。
ソーシャルメディアインフルエンサーやスタートアップが、15秒のプロモーション動画で観客を魅了するのを手助けします。この動画は、速いペースで活気に満ちたビジュアルとトレンドのエネルギッシュなオーディオの旋風であり、HeyGenのスクリプトから動画への変換機能を使用して、シンプルなスクリプトを魅力的なビジュアルストーリーに変える即時のインパクトを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはソーシャルメディア動画の作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、テキストを魅力的なソーシャルメディア動画に変換するAI動画ジェネレーターです。AIアバター、さまざまなテンプレート、AIボイスオーバーを活用して、プロフェッショナルな動画を迅速に作成できます。
HeyGenはプロフェッショナルな動画作成にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレート、多様なAIアバター、ロゴや色などのブランディングコントロールを追加する機能を含む高度なAI動画作成ツールを提供します。テキストから高品質なマーケティング動画やプロモーション動画を簡単に生成できます。
HeyGen内で自分の画像やAI生成ビジュアルを使用できますか？
はい、HeyGenは自分のメディアを組み込むことをサポートしており、AIアバターやテキストプロンプトと組み合わせてダイナミックな画像から動画コンテンツを作成できます。これにより、最終動画に対するクリエイティブなコントロールが強化されます。
HeyGenはどのようにして魅力的な短編動画を効率的に作成しますか？
HeyGenのテキストから動画へのAI機能により、ユーザーはスクリプトを迅速に魅力的な短編動画に変換できます。説明動画やさまざまなプラットフォーム向けのスクロールを止める動画を含みます。直感的な動画編集ツールが動画作成プロセス全体を効率化します。