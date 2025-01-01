ソーシャルメディアビデオツールでブランドを強化

驚くほど美しいソーシャルメディアビデオを簡単に作成。スクリプトからのテキストからビデオへの機能で、ビデオコンテンツ作成のワークフローを効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターやマーケティングチーム向けに、テキストを魅力的なビジュアルに迅速に変換する方法を答える1分間のダイナミックなビデオを制作してください。ビジュアルアプローチはテンポが速く、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を示すクイックカットを特徴とし、効率的なワークフロー自動化を強調し、ユーザーがこのAIビデオツールでビデオコンテンツ作成を合理化することを促すアップビートでモチベーションを高めるサウンドトラックを使用します。
サンプルプロンプト2
マーケター向けに、革新的なコンテンツを求める45秒の魅力的なデモンストレーションを開発し、HeyGenのAIアバターがどのようにしてあらゆるスクリプトを生き生きとさせるかを示します。ビジュアルスタイルは鮮やかでやや未来的にし、AIアバター自体が視聴者をさまざまなアプリケーションに案内し、フレンドリーで励ましのあるナレーションを伴い、このオンラインビデオメーカー内で複雑な撮影を必要とせずにAI駆動のツールの創造的な可能性を紹介します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャー向けに、異なるプラットフォームに適応可能なビデオフォーマットの重要性を強調する60秒の説明ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはシャープでイラスト的にし、スプリットスクリーン比較を利用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートの容易さを明確に示し、簡潔で説明的なナレーションを伴い、HeyGenを多様なコンテンツ配信のための究極のソーシャルメディアビデオツールとして位置付けます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ソーシャルメディアビデオツールの使い方

魅力的なソーシャルメディアビデオコンテンツを簡単に作成し、オーディエンスを引き付け、強力なAI機能と直感的な編集でワークフローを効率化します。

1
Step 1
ビデオを作成
テキストを魅力的なビデオに変換する**AIビデオツール**を使用するか、多様なテンプレートやストックメディアから選んでシーンを素早く構築します。
2
Step 2
強化を追加
プロフェッショナルな**字幕**を追加してアクセシビリティを向上させ、ダイナミックなナレーションを生成し、ブランドコントロールを適用してメッセージを高めます。
3
Step 3
コンテンツを洗練
包括的な**ビデオ編集ツール**を利用してクリップをトリミングし、さまざまなプラットフォーム向けにアスペクト比を調整し、ビジュアルを洗練してインパクトを与えます。
4
Step 4
エクスポートと共有
プロジェクトを完成させ、さまざまな**ソーシャルメディアプラットフォーム**向けに最適化された高品質のビデオをエクスポートし、オーディエンスを魅了する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例の紹介

顧客のストーリーを魅力的なAIビデオに変換し、信頼を築き、価値を示し、ソーシャルプラットフォームでのブランドの存在感を強化します。

よくある質問

HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは、AIアバターやスクリプトからのテキストからビデオ生成を含む高度なAI駆動ツールを活用し、複雑なビデオコンテンツ作成を効率的なプロセスに変えます。これにより、魅力的なコンテンツを手軽に生成できるAIビデオツールとなっています。

HeyGenはどのようなビデオ編集ツールを提供していますか？

HeyGenは、ユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターを含む包括的なビデオ編集ツールを提供し、ビデオをカスタマイズできます。既存のビデオテンプレートを活用し、ブランドを追加し、ストックメディアライブラリから要素を統合してプロフェッショナルな結果を得ることができます。

HeyGenは異なるソーシャルメディアプラットフォーム向けにビデオを最適化できますか？

はい、HeyGenは効果的なソーシャルメディアビデオツールとして設計されており、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにビデオを最適化できます。アスペクト比のリサイズや自動字幕を提供し、すべてのチャンネルでコンテンツが美しく、アクセス可能であることを保証します。

HeyGenは共同でのビデオコンテンツ作成を支援しますか？

HeyGenは、効率的なワークフロー自動化とチームコラボレーションの可能性を考慮した機能でビデオコンテンツ作成を効率化します。これにより、高品質なビデオ資産を生成するためのより一貫した生産的なアプローチが可能になります。