ソーシャルメディアビデオメーカー：魅力的なビデオを素早く作成

魅力的なビデオでソーシャルメディアの存在感を高めましょう。HeyGenのAIアバターを活用して、複雑な編集なしで魅力的なコンテンツを作成します。

小規模ビジネスオーナーやソーシャルメディアマネージャー向けに、30秒のダイナミックなインストラクションビデオを作成し、ソーシャルメディアマーケティングのハックを紹介します。このビデオは、活気に満ちたテンポの速いビジュアルスタイルとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して生成された明確なナレーションで、「ソーシャルメディアビデオメーカー」がどのようにコンテンツを向上させるかを示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
eコマースブランドやコンテンツクリエイターをターゲットにした、視覚的に美しい45秒の製品紹介ビデオを開発します。ビデオの美学は洗練されて現代的であり、メディアライブラリ/ストックサポートからの高品質なストックメディアを取り入れ、プロフェッショナルなAIアバターが製品を紹介します。HeyGenの「ビデオ作成」ツールを活用して、主要な特徴を強調する魅力的なストーリーを作り上げます。
サンプルプロンプト2
起業家志望者やコミュニティビルダーを対象にした、60秒のインスパイアリングなストーリーを制作し、成功事例や舞台裏の洞察を共有します。ビジュアルスタイルは温かく本物であり、心を高揚させるインストゥルメンタル音楽と組み合わせ、すべての重要なメッセージが自動生成された字幕/キャプションを通じてアクセス可能であることを保証します。HeyGenを活用してシームレスな「ビデオカスタマイズ」を行い、説得力のあるストーリーを伝えます。
サンプルプロンプト3
既存の顧客や新規ユーザーに向けた、新機能や期間限定オファーを紹介する15秒のパンチの効いたアナウンスビデオをデザインします。このビデオは、大胆でダイナミックなビジュアルスタイルとインパクトのあるサウンドエフェクトを備え、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用してプロフェッショナルな外観を実現します。「ビデオエディター」としての使いやすさを強調し、エキサイティングなアップデートを迅速に伝えます。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ソーシャルメディアビデオメーカーの使い方

直感的なビデオエディターを使用して、コンセプトからエクスポートまで、すべてのソーシャルメディアプラットフォーム向けにプロフェッショナルで魅力的なビデオを簡単に作成します。

Step 1
基盤を選択
プロフェッショナルにデザインされたソーシャルメディアビデオテンプレートから選ぶか、白紙のキャンバスから始めてビデオ作成の旅をスタートさせましょう。
Step 2
メディアをアップロード
自分のクリップをアップロードするか、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートからメディアを簡単に取り入れて、ビジュアルでストーリーを伝えましょう。
Step 3
ブランディング要素を追加
ロゴや色のブランディングコントロールを使用してビデオをパーソナライズし、プロフェッショナルなビデオが常にブランドアイデンティティを反映するようにします。
Step 4
エクスポートして広く共有
高解像度のビデオを生成し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、あらゆるソーシャルメディアプラットフォームに完璧にフィットさせ、リーチを最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功ストーリービデオを制作

説得力のあるビデオ証言やケーススタディを作成し、信頼を築き、潜在顧客に効果的に価値を示します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてマーケティング用の魅力的なソーシャルメディアビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、ソーシャルメディアプラットフォーム向けのビデオ作成を革新します。プロフェッショナルなビデオを簡単に制作でき、ビデオマーケティング戦略を強化し、魅力的なコンテンツでオーディエンスの注目を集めるのに最適です。

HeyGenはビデオ作成プロセスを簡素化するためのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはソーシャルメディアビデオテンプレートとシーンの豊富なラインナップを提供しており、迅速かつ簡単にビデオを作成できます。直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用してこれらのテンプレートを簡単にカスタマイズし、広範な編集経験がなくてもプロフェッショナルなビデオを制作できます。

HeyGenは高度なビデオ編集のためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenはAIアバターやボイスオーバー生成などの強力なAI駆動ツールを統合し、ビデオ編集能力を向上させます。さらに、字幕/キャプション、豊富なメディアライブラリ/ストックサポート、アニメーション効果などの機能により、常に高品質でダイナミックな出力を保証します。

HeyGenユーザーはブランドガイドラインに合わせてビデオを完全にカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴや特定の色、その他の要素を組み込んで完全なビデオカスタマイズを可能にします。これにより、すべてのビデオマーケティングコンテンツがさまざまなソーシャルメディアプラットフォームで一貫してブランドのアイデンティティを反映します。