ソーシャルメディアビデオジェネレーター: 魅力的なコンテンツを素早く作成

ソーシャルメディアマーケティングのためにプロフェッショナルな見た目のビデオを簡単に作成。AIを活用したテキストからビデオへの変換で魅力的なコンテンツを生成。

AIビデオエディターがどのようにして小規模ビジネスオーナーのコンテンツ作成を効率化するかを示す1分間のビデオを作成してください。AIアバターと明瞭なボイスオーバー生成を使用してプロフェッショナルな説明ビデオを簡単に生成する方法に焦点を当ててください。ビジュアルスタイルは現代的で魅力的であり、効率性とアクセスのしやすさを伝えるために明るく励みになる音楽を使用してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターとソーシャルメディアマーケターをターゲットにした45秒のダイナミックなビデオを制作し、HeyGenの豊富なビデオテンプレートとシーンを使用してどれだけ迅速に魅力的なコンテンツを作成できるかを紹介してください。鮮やかなビジュアルの魅力とトレンディな音楽を強調し、プラットフォーム全体で最大のエンゲージメントを得るために自動的に字幕を追加する機能を強調してください。
サンプルプロンプト2
YouTuberや教育者を目指す人々を対象にした90秒の指導ビデオを開発し、HeyGenが直感的なビデオ編集ソフトウェアとしての実用的な利点を示してください。ビデオはクリーンでプロフェッショナルなチュートリアルスタイルを採用し、メディアライブラリ/ストックサポートを通じてビジュアル資産を管理し、アスペクト比のリサイズとエクスポートで出力を最適化する方法を明確にナレーションで示してください。
サンプルプロンプト3
社内トレーナー向けの2分間の情報提供ビデオを設計し、最大の効果を持つプロフェッショナルなビデオを最小限の労力で作成する方法を強調してください。ビジュアルとオーディオスタイルはフォーマルで信頼性があり、AIによる自動生成されたスクリプトをテキストからビデオに変換し、高品質のボイスオーバー生成を使用して洗練されたビデオに変換する効率性を示してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ソーシャルメディアビデオジェネレーターの仕組み

アイデアを素早く魅力的なソーシャルメディアビデオに変換。AIを活用したジェネレーターがビデオ作成を簡素化し、プロフェッショナルなコンテンツを手軽に制作。

1
Step 1
ビデオを作成
コンテンツ作成を開始するために適切なビデオテンプレートを選択します。
2
Step 2
コンテンツを追加
メディアを組み込むか、多様なストックビデオライブラリから選択してシーンを構築します。
3
Step 3
プロジェクトを強化
ビデオに自動的に字幕を追加し、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
4
Step 4
ビデオを公開
完成したビデオをエクスポートし、Instagramなどのプラットフォームに合わせてアスペクト比を簡単に調整します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を強調

.

AIを活用した魅力的なビデオを作成し、インスピレーションを与える顧客成功事例を共有し、ブランドの信頼性と信用を構築。

background image

よくある質問

HeyGenはAIを使用してソーシャルメディアビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAI技術を活用して、スクリプトを魅力的なソーシャルメディアビデオに変換します。AIアバターとテキストからビデオへの技術を利用し、強力なAIビデオジェネレーターとしてコンテンツ作成を効率化します。

HeyGenはソーシャルメディアビデオコンテンツをカスタマイズするためにどのような編集機能を提供しますか？

HeyGenは包括的なソーシャルメディアビデオエディターを提供し、ユーザーがビデオコンテンツを簡単に編集、トリミング、リサイズできるようにします。ブランドコントロールを使用してビデオをカスタマイズし、メディアライブラリからストックビデオを利用し、さまざまなビデオテンプレートを使用してプロフェッショナルな見た目のビデオを作成できます。

HeyGenはブラウザベースのアプリですか？ビデオ編集のための主な利点は何ですか？

はい、HeyGenはブラウザベースのアプリであり、ソフトウェアのインストールなしでビデオコンテンツを作成したい人にとって非常にアクセスしやすいです。直感的なドラッグアンドドロップインターフェースとAI技術を組み合わせて、ビデオ編集ソフトウェアの体験を簡素化します。

HeyGenはどのようにしてソーシャルメディアビデオを異なるプラットフォームに最適化しますか？

HeyGenは正確なアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを提供することで、ソーシャルメディアビデオがどのプラットフォームにも対応できるようにします。字幕を簡単に追加し、Instagramや他のマーケティングキャンペーンに最適化されたプロフェッショナルな見た目のビデオを作成でき、複雑なビデオ編集ソフトウェアの必要性を排除します。