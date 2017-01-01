魅力的なコンテンツのためのソーシャルメディアプロモーションビデオメーカー
リアルなAIアバターと使いやすいツールを使って、魅力的なソーシャルメディアプロモーションビデオを作成し、マーケティングキャンペーンを強化しましょう。
マーケティングプロフェッショナルを対象にした45秒のダイナミックな説明動画を想像し、「AI機能」が「プロモーションビデオ」に与える変革的な影響を示します。この動画は洗練された未来的なビジュアル美学を採用し、権威あるが魅力的なAIアバターが主要メッセージを伝え、「ボイスオーバー生成」のシームレスな統合を強調し、多様なキャンペーンに対応します。
ソーシャルメディアマネージャーやインフルエンサー向けに、ソーシャルメディアで目立つ「プロモーションビデオ」を作成する方法を示す60秒のチュートリアルスタイルの動画を開発します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで向上心を刺激するもので、現代的な音楽と自動生成された「字幕/キャプション」を特徴とし、プラットフォーム全体でのアクセシビリティを確保し、コンテンツ制作を簡単にします。
デジタルマーケティングエージェンシー向けに設計された30秒の簡潔なプロモーションビデオを作成し、HeyGenを究極の「プロモーションビデオメーカー」として紹介します。ビジュアルアプローチはクリーンで効率的であり、プロフェッショナルで自信に満ちたナレーションを使用し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の柔軟性を示し、複数のクライアントニーズやプラットフォームにわたるコンテンツの再利用を強調します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてソーシャルメディア向けの魅力的なプロモーションビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、豊富なテンプレート、ロイヤリティフリーのアセット、音楽を活用して、プロフェッショナルなプロモーションビデオを作成する力をユーザーに提供します。直感的なオンラインエディターにより、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された高品質のコンテンツを簡単に制作できます。
HeyGenはビデオ作成にどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、AIアバターやテキストからビデオへの変換機能などの高度なAI機能を組み込んでおり、シンプルなスクリプトから魅力的なビデオコンテンツを生成できます。また、AIによるボイスオーバー生成や自動字幕を提供し、制作を強化します。
HeyGenは初心者にとって使いやすいビデオエディターですか？
もちろんです！HeyGenは、ドラッグ＆ドロップインターフェースを備えた直感的なオンラインエディターとして設計されており、誰でもプロモーションビデオを簡単に作成できます。テンプレートを簡単にカスタマイズし、ブランドを追加し、事前のビデオ編集経験がなくても素晴らしいマーケティングキャンペーンを作成できます。
HeyGenでプロモーションビデオにブランド要素をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供しており、プロモーションビデオにロゴやブランドカラーを簡単に組み込むことができます。これにより、すべてのソーシャルメディアキャンペーンで一貫性を保ち、ブランドアイデンティティを強化します。