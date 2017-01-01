ソーシャルメディアプロモーションビデオジェネレーター：魅力的な広告を作成

HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、スクリプトを魅力的なソーシャルメディアプロモーションに素早く変換します。

新しいガジェットを紹介する30秒のプロモーション動画を作成し、小規模ビジネスやeコマースストアの売上向上を目指します。ビジュアルスタイルはスリークでモダンにし、クイックカット、アニメーション化された製品ハイライト、エネルギッシュなバックグラウンドトラックを特徴とし、プロフェッショナルなAIナレーションで主要な利点を説明します。HeyGenの多様なビデオテンプレートを活用して、制作プロセスを効率化し、視聴者を即座に魅了しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

マーケティングエージェンシーやコンテンツクリエイターを対象に、新しいサービスやコンセプトを迅速に紹介するための45秒のエンゲージングな説明動画を制作します。ビジュアルスタイルはクリーンでフレンドリーにし、シンプルなアニメーションと画面上のテキストを組み合わせてポイントを明確にし、親しみやすいHeyGen AIアバターがブランドを体現し、複雑なアイデアをわかりやすくします。
イベントオーガナイザーやコミュニティマネージャーが参加者数を最大化するために、今後のバーチャルカンファレンスを発表する60秒のインスパイアリングなプロモーション動画をデザインします。ビジュアルスタイルはシネマティックでハイエナジーにし、過去のイベントや関連するBロールの多様なストック映像を紹介し、主要なスピーカーや日付を強調するダイナミックなテキストオーバーレイを使用します。HeyGenで直接生成された明確で説得力のあるAIナレーションが、イベントの価値提案を視聴者に案内します。
オンラインコーチや教育者向けに、迅速な生産性向上のハックを示す15秒の簡潔なビデオチップまたはチュートリアルを開発します。このビデオはテンポが速く、視覚的に鮮やかで、クイックカットとアニメーション化されたグラフィックスを使用して情報を効率的に伝え、音声なしでも高いエンゲージメントを確保します。HeyGenの自動字幕を利用して、すべての視聴者にコンテンツをアクセス可能にし、ソーシャルプラットフォーム全体でのリーチを最大化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ソーシャルメディアプロモーションビデオジェネレーターの仕組み

直感的なビデオジェネレーターを使用して、オンラインプレゼンスを高め、視聴者を引き付けるための素晴らしいプロモーションビデオをソーシャルメディア向けに迅速に作成します。

Step 1
ビデオテンプレートを選択
ブランドとメッセージに合ったプロフェッショナルにデザインされた「テンプレート＆シーン」から選択して、ソーシャルメディアプロモーションビデオを開始し、作成を迅速かつ簡単にします。
Step 2
メッセージと声を追加
スクリプトやテキストを統合し、強力な「ナレーション生成」機能を使用して、視聴者を魅了する「AIナレーション」を作成します。
Step 3
ビジュアルとブランディングを適用
「プロモーションビデオ」を強化するために、広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用して素晴らしいビジュアルを使用するか、独自のアセットをアップロードしてユニークなブランドアイデンティティを維持します。
Step 4
ソーシャルメディア用にエクスポート
プロジェクトを完成させ、「アスペクト比のリサイズ＆エクスポート」を活用して、さまざまな「ソーシャルメディア」プラットフォームに完璧に適応した高品質のビデオを作成し、効果的に視聴者にリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例ビデオ

信頼性を構築し、ブランドのコンバージョンを促進するために、実際の顧客の声や成功事例を視覚的に紹介します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なソーシャルメディアプロモーションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、魅力的なソーシャルメディアプロモーションビデオを簡単に作成するための強力なAIプロモーションビデオメーカーです。豊富なビデオテンプレート、AIナレーション、アニメーションタイトルを活用して、注目を集めるプロフェッショナル品質のプロモーションビデオを制作できます。

HeyGenは私のビジネスや製品の説明動画を生成できますか？

もちろんです！HeyGenを使用すると、AIを活用してプロフェッショナルな説明動画を迅速に生成できます。テキストプロンプトをリアルなAIアバターと高品質のナレーション生成を備えた魅力的なビデオコンテンツに変換するだけです。

HeyGen内でビデオを強化するためのクリエイティブアセットは何がありますか？

HeyGenは、ストックビデオ、グラフィックス、音楽を含むロイヤリティフリーのアセットを備えた豊富なメディアライブラリを提供し、クリエイティブなアイデアを刺激します。また、直感的なオンラインビデオエディターを使用して、カスタムブランドロゴやアニメーションタイトルを追加することもできます。

HeyGenはマーケティングキャンペーンビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、ADビデオやプロモーション製品ビデオ用のカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供することで、マーケティングキャンペーンのプロセスを簡素化します。使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを使用して、あらゆるマーケティングプロモーション用のプロフェッショナルなビデオを迅速に制作できます。