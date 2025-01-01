ソーシャルメディア教育動画メーカー
強力なテキストからビデオへの機能で、教育動画を簡単に作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
意欲的なコンテンツクリエイターやオンラインコース開発者を対象に、AIビデオツールを活用してプロフェッショナルなマーケティング動画を作成する方法を紹介する60秒の説明動画を制作します。モダンでクリーンなビジュアル美学を採用し、ダイナミックなテキストオンスクリーンと、スクリプト生成からの自信に満ちたナレーションを同期させ、自動字幕/キャプションでアクセシビリティを確保します。
非営利団体やコミュニティマネージャー向けに、重要な社会的課題を強調する30秒の強力な教育動画を開発します。共感的なドキュメンタリースタイルのビジュアルアプローチを利用し、広範なメディアライブラリ/ストックサポートから感動的なストーリーを語り、迅速な制作のために事前にデザインされたテンプレートとシーンを使用し、誠実なナレーションを添えます。
デジタルマーケターやeラーニングの専門家向けに設計された15秒の簡潔なアニメーションプレゼンテーションを制作し、HeyGenの機能を使用したクイックヒントを示します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、大胆で魅力的なグラフィックとエネルギッシュなナレーションを備え、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、魅力的なソーシャルメディア教育動画メーカーに最適なツールにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私の動画制作プロセスを向上させますか？
HeyGenは高度なAIビデオツールで、テキストスクリプトから魅力的な動画を簡単に生成できるようにし、動画制作を効率化します。直感的なインターフェースとAIアバターを提供し、複雑な動画制作をさまざまなニーズに合わせてシンプルなプロセスに変えます。
HeyGenはアニメーション動画やカスタムキャラクターの作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenはユーザーがダイナミックなアニメーション動画を制作し、独自のカスタムアニメーションのための強力なキャラクタービルダーを活用することを可能にします。包括的なアセットとアニメーションライブラリから多様なアセットを統合して、クリエイティブなビジョンを実現できます。
HeyGenでどのような種類のマーケティング動画を制作できますか？
HeyGenを使用すると、説明動画、ソーシャルメディア動画、製品デモなど、さまざまなマーケティング動画を効率的に作成できます。プロフェッショナルなビデオテンプレートとテキストからビデオへの機能を活用して、高品質のコンテンツを迅速に生成できます。
HeyGenを使用して動画内のブランディング要素をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、動画がブランドアイデンティティに完全に一致するようにするための広範なブランディングコントロールを提供します。ロゴを簡単に統合し、色をカスタマイズし、カスタマイズ可能な画像を使用して、すべてのコンテンツで一貫性のあるプロフェッショナルな外観を維持できます。