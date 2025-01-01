あなたの頼れるソーシャルメディアコンテンツ動画メーカー
強力なスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、テキストを魅力的なソーシャルメディア動画に素早く変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターやインフルエンサーが、パーソナライズされたAIアバターを使ってオンラインプレゼンスを向上させる方法を示す、プロフェッショナルな45秒のチュートリアルスタイルの動画を開発してください。HeyGenのAIアバターの力とシンプルさを強調するために、清潔で魅力的なビジュアルスタイルと親しみやすく明瞭なナレーションを使用してください。
マーケティングチームやブランドマネージャー向けに設計された、HeyGenがプラットフォーム全体で一貫したブランディングを可能にする方法を示す、洗練された60秒のビデオマーケティング作品を制作してください。ビジュアルスタイルは洗練されてインスピレーションを与えるもので、HeyGenのボイスオーバー生成機能を通じて生成された自信に満ちたナレーションで補完され、視聴者に響く魅力的なビデオマーケティングコンテンツを作成する方法を強調してください。
教育者、トレーナー、デジタルマーケターをターゲットにした遊び心のある30秒のアニメーション動画を想像してください。HeyGenがシンプルなテキストをスクリプトからダイナミックなソーシャルメディアコンテンツに変える方法を示します。ビジュアルスタイルはイラスト的で魅力的であり、明確で簡潔なオーディオを伴い、教育的またはプロモーション目的のためのアニメーション動画の簡単な作成を紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なソーシャルメディア動画の作成を簡単にしますか？
HeyGenは、先進的なAIと使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを使用して、高品質のソーシャルメディアコンテンツを簡単に作成できるようにします。テキストを素早く魅力的な動画に変換し、プラットフォーム全体でのビデオマーケティングの取り組みを強化するのに最適です。
HeyGenは動画内でのプロフェッショナルなブランディングのためのツールを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、カスタムロゴやカラースキームを含む広範なブランディングコントロールを提供し、動画が一貫したブランドアイデンティティを維持することを保証します。多様なテンプレートとシーンを使用して、洗練されたソーシャルメディアリールや他のマーケティング動画を制作することができます。
HeyGenで動画を強化するためにどのようなビジュアルアセットを使用できますか？
HeyGenは、ストックビデオやアニメーション要素を組み込むオプションを備えた豊富なメディアライブラリを提供し、動画コンテンツをよりダイナミックにします。作成した作品をMP4形式で簡単にエクスポートし、YouTubeやInstagramなどのプラットフォームで使用できます。
HeyGenを使用してAIアバターを使ったプロフェッショナルな動画を簡単に制作できますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターを使った動画を作成し、スクリプトから自然な音声を生成することを非常に簡単にします。この革新的なテキスト-ビデオ機能は、ビデオエディターのプロセス全体を簡素化し、効率的に動画を作成できるようにします。