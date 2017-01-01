小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケターを対象にした90秒の説明動画を作成し、HeyGenが直感的なAIビデオジェネレーターとしてどのように機能するかを示してください。ビジュアルスタイルはシンプルでプロフェッショナルなUI要素を紹介し、親しみやすく明瞭なナレーションを添えてください。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を強調し、ユーザーがどのように迅速に書かれたコンテンツを魅力的なビデオに変換できるかを示してください。

ビデオを生成