ソーシャルメディアコンテンツビデオジェネレーター: 魅力的なビデオを迅速に作成

強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、テキストをプロフェッショナルで魅力的なソーシャルメディアビデオに変換します。

小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケターを対象にした90秒の説明動画を作成し、HeyGenが直感的なAIビデオジェネレーターとしてどのように機能するかを示してください。ビジュアルスタイルはシンプルでプロフェッショナルなUI要素を紹介し、親しみやすく明瞭なナレーションを添えてください。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を強調し、ユーザーがどのように迅速に書かれたコンテンツを魅力的なビデオに変換できるかを示してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コンテンツクリエイターやオンライン教育者向けに、AIアバターの力を強調した60秒の指導動画を開発してください。ビジュアルスタイルは魅力的でダイナミックにし、さまざまなAIアバタースタイルと表情を特徴とし、会話調で励ましのある音声トラックを添えてください。HeyGenのAIアバター機能を紹介し、ユーザーが教育やプロモーションのニーズに応じて多様なバーチャルプレゼンターを選択しカスタマイズできる方法を示し、カスタマイズ可能なテンプレートを活用してプロセスを効率化してください。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアマネージャーやYouTubeクリエイターを対象にした1分間のチュートリアル動画を想像し、ビデオのアクセシビリティとグローバルリーチを向上させるシームレスなプロセスを示してください。ビデオはテンポの速いチュートリアル風のビジュアルスタイルで、編集インターフェースの明確なオンスクリーンデモを含み、エネルギッシュな背景音楽で強調してください。HeyGenがどのようにしてユーザーが簡単にビデオを編集し、正確な字幕/キャプションを自動的に追加することで、コンテンツを普遍的に理解可能にするかに焦点を当ててください。
サンプルプロンプト3
マーケティングチームやブランドマネージャー向けに、HeyGenのソーシャルメディアコンテンツビデオジェネレーターとしての効率性を強調した45秒のプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは視覚的に豊かでインスピレーションを与えるもので、高品質のストック映像とグラフィックスを特徴とし、モチベーションを高める音楽と自信に満ちたプロフェッショナルなナレーションを添えてください。メディアライブラリ/ストックサポートがどのようにシームレスに統合され、外部リソースを大幅に必要とせずに洗練されたプロモーションコンテンツを迅速に作成できるかを示してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ソーシャルメディアコンテンツビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したツールで魅力的なソーシャルメディアビデオを迅速に制作し、アイデアを数分で共有可能なコンテンツに変換します。

1
Step 1
ビデオ生成のためのスクリプトを作成
ビデオスクリプトを作成するか、テキストプロンプトを使用して開始します。AIビデオジェネレーターはテキストをビジュアルストーリーに変換するテキストをビデオに変換する機能を活用します。
2
Step 2
AIアバターとテンプレートを選択
コンテンツを提示するために多様なAIアバターから選択します。メッセージを補完するためにさまざまなカスタマイズ可能なテンプレートから選んでビデオをさらに強化します。
3
Step 3
コンテンツを編集し強化
包括的な編集ツールでビデオを洗練させます。自動字幕を簡単に追加してアクセシビリティとリーチを向上させ、メッセージを明確にします。
4
Step 4
ソーシャルメディア共有のためにエクスポート
ビデオを最終化し、さまざまなアスペクト比でエクスポートして、すべてのソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに共有できるように最適化します。

使用例

顧客の成功事例を強調

顧客の声や成功事例を紹介する魅力的なAIビデオを制作し、信頼と信憑性を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはAIを使用してどのようにビデオ作成プロセスを簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を活用してビデオ作成を革新します。ユーザーはスクリプトを使用してテキストをビデオに簡単に変換でき、さまざまなAIアバターから選択し、リアルな音声生成を行うことで、プロフェッショナルなコンテンツを迅速かつ効率的に制作できます。

HeyGenで生成されたAIビデオを特定のニーズに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは広範なカスタマイズオプションを提供しており、ユーザーはカスタマイズ可能なテンプレートやさまざまなシーンを使用してAIビデオを調整できます。また、ブランドの独自性をブランディングコントロールを通じて統合し、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートにアクセスして、ユニークで魅力的なビデオを作成できます。

HeyGenはビデオ出力とアクセシビリティのためにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenは高品質でアクセス可能なビデオ作成を保証するために、強力な技術的機能を提供しています。ユーザーは簡単に字幕/キャプションを追加して広範なリーチを実現し、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用し、多様な言語ニーズに対応する高度な音声合成を活用して、ビデオをアクセス可能でプロフェッショナルにします。

HeyGenはソーシャルメディアコンテンツの作成をどのように強化しますか？

HeyGenは理想的なソーシャルメディアコンテンツビデオジェネレーターであり、クリエイターが魅力的な短編ビデオやプロモーションコンテンツを簡単に制作できるようにします。AIアバターやテキストをビデオに変換する機能を活用することで、HeyGenはさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたダイナミックで注目を集めるコンテンツを迅速に生成し、オンラインプレゼンスを向上させます。