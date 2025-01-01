ソーシャルメディア広告ビデオメーカー: 驚くべき広告を迅速に作成

AIアバターを使用して魅力的なソーシャルメディアビデオ広告を作成し、観客を魅了し、制作コストを大幅に削減します。

小規模ビジネスオーナーが新しいエコフレンドリー製品ラインを立ち上げるための活気ある30秒の製品ビデオを作成します。エネルギッシュなビジュアルスタイルとアップビートなロイヤリティフリーのバックグラウンドミュージック、HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用した明確で熱意あるボイスオーバーを使用し、テンプレートとシーンを活用してこの魅力的なプロモビデオメーカー資産の制作を効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングマネージャーがソーシャルメディアキャンペーンのために説得力のある証言を必要とするための45秒のAI UGCビデオを開発します。ややカジュアルなビジュアルスタイルで、フレンドリーなAIアバターがスクリプトを話し、魅力的なバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、インパクトのあるAIショーツメーカーを迅速に制作します。
サンプルプロンプト2
SaaS企業のための洗練された60秒のアニメーション広告を想像してください。複雑な新機能を説明し、潜在的な企業クライアントをターゲットにしたモダンでクリーンなビジュアルアニメーション、プロフェッショナルなボイスオーバー、微妙なアンビエントバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートで強化し、自動字幕/キャプションを通じてアクセシビリティを確保し、効果的なビデオ広告メーカーソリューションを提供します。
サンプルプロンプト3
デジタルマーケターが多様なオンラインチャネルを管理するためのダイナミックな15秒のソーシャルメディア広告ビデオメーカー作品を作成します。迅速なコンテンツ作成が必要で、テンポの速いビジュアルダイナミックなプレゼンテーション、キャッチーでトレンディなオーディオ、強力で明確なコールトゥアクションを特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してプラットフォーム全体で簡単に適応し、さまざまなテンプレートとシーンを活用します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ソーシャルメディア広告ビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールで、注目を集め、オンラインプレゼンスを高めるために設計された魅力的なソーシャルメディアビデオ広告を迅速かつ手頃な価格で作成します。

1
Step 1
広告の基盤を作成
ビデオテンプレートを選択するか、スクリプトを入力して初期シーンを生成し、テンプレートとシーンを使用してソーシャルメディア広告ビデオメーカーのニーズに最適なものを作成します。
2
Step 2
AI要素を選択
多様なAIアバターから選択して、ブランドを表現したり、メッセージを効果的に伝えたりして広告を強化します。
3
Step 3
ブランディングとCTAを適用
ブランドのアイデンティティに合わせてブランディングコントロールを統合し、明確なコールトゥアクションを戦略的に配置して、効果的に観客を導きます。
4
Step 4
ソーシャルプラットフォーム用にエクスポート
さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を最適化し、Facebook広告、Instagram広告などのために磨かれたビデオ広告をエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の証言を紹介

顧客の成功事例を説得力のあるAIビデオに変換し、ブランドの信頼性と信用を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のソーシャルメディア広告ビデオ制作を向上させることができますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターと多様なビデオテンプレートライブラリを使用して、魅力的なソーシャルメディア広告ビデオを迅速に作成する力を提供します。直感的なドラッグ＆ドロップエディターにより、高品質なプロモーションコンテンツの制作が誰にでも可能になります。

HeyGenはAI UGCビデオや短編コンテンツの制作を支援できますか？

もちろんです！HeyGenは優れたAIショーツメーカーであり、TikTokやInstagramなどのプラットフォームで注目を集める魅力的なAI UGCビデオを生成することができます。AIを活用したツールを利用して、ダイナミックで短編のキャンペーンのためにクリエイティブなビジョンを実現しましょう。

HeyGenはアニメーションや製品ビデオのためにどのようなクリエイティブ機能を提供していますか？

HeyGenは強力なプロモビデオメーカーとして、魅力的なアニメーション広告や詳細な製品ビデオを作成するためのツールを提供します。AIアバターを簡単に統合し、シーンをカスタマイズして効果的に製品を強調することができます。

HeyGenのテンプレートを使用してビデオ広告を作成するのは簡単ですか？

HeyGenを使用してビデオ広告を作成するのは簡単です。豊富なビデオテンプレートと使いやすいドラッグ＆ドロップエディターのおかげで、特別な編集スキルがなくてもクリエイティブなビデオ広告を迅速にカスタマイズして完成させることができます。