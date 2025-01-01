次のキャンペーンにインスピレーションを与えるソーシャルメディア広告動画の例
クリエイティブなソーシャルメディア広告でエンゲージメントを高めましょう。HeyGenのAIアバターを使用して、強力なビジュアルストーリーテリングを簡単に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーを対象とした45秒の説明動画を開発し、新しいサービスがどのようにして彼らのコンテンツ戦略と全体的なマーケティングキャンペーンを強化できるかを示します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルでありながらフレンドリーで、明るくクリーンなビジュアルとHeyGenによって生成されたAIアバターの落ち着いた安心感のある声を特徴とし、明確さと信頼性を確保します。
環境に配慮した消費者を対象とした60秒のブランド認知動画を制作し、持続可能性についての説得力のあるビジュアルストーリーテリングを伝えます。動画は暖かく自然な照明、穏やかなビジュアル、そしてインスピレーションを与えるインストゥルメンタル音楽を使用し、HeyGenのシームレスなボイスオーバー生成によって心のこもったメッセージを伝え、強いブランド認知を促進します。
縦型動画フォーマットで提示される15秒のソーシャルメディア広告動画の例をデザインし、潜在的な顧客にアピールするために本物の顧客の声をフィーチャーします。ビジュアルスタイルはユーザー生成コンテンツを模倣し、自然な照明とクリアなオーディオを使用し、HeyGenを通じて字幕/キャプションを組み込んで、すべてのプラットフォームでの最大のアクセシビリティとインパクトを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは効果的なソーシャルメディア広告動画の作成にどのように役立ちますか？
HeyGenはユーザーがさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに高品質のAI駆動動画広告を迅速に制作できるようにします。私たちの機能を活用して、強力な行動喚起を持つ魅力的なコンテンツを作成し、マーケティングの成功を高めましょう。
HeyGenのソーシャルメディア広告例にはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは、ロゴや色のブランディングコントロール、多様なテンプレート、豊富なメディアライブラリを含むソーシャルメディア広告例の広範なカスタマイズを提供します。これにより、広告デザインがブランドのビジュアルストーリーテリングに完全に一致することを保証します。
HeyGenは異なるソーシャルメディアプラットフォーム向けに動画広告を最適化できますか？
はい、HeyGenは縦型動画などのフォーマットに対応したアスペクト比のリサイズをサポートすることで、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けに最適な動画広告を可能にします。プロフェッショナルなキャプションを簡単に追加し、プラットフォームの要件を満たす動画スペックを確保して最大のエンゲージメントを実現します。
HeyGenはソーシャルメディア動画コンテンツの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を通じてソーシャルメディア動画コンテンツの制作プロセスを簡素化します。これにより、スクリプトを魅力的なビジュアルに効率的に変換し、短い動画広告を迅速に生成できます。