究極のソーシャルマーケティングビデオメーカー
AIアバターであなたのアイデアを瞬時に素晴らしいソーシャルメディアビデオに変えましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
デジタルマーケター向けに「高品質なビデオ」コンテンツを作成するための45秒の製品デモを開発します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、「AIアバター」を使用して主要な機能を明確かつプロフェッショナルに提示し、アップビートなバックグラウンドミュージックで補完します。HeyGenの「AIアバター」が「魅力的なソーシャルメディアビデオ」を生成し、オーディエンスを引きつけ、ブランドメッセージを高める方法を強調します。
コンテンツクリエイターやインフルエンサー向けに、ソーシャルメディアでのクイックなヒントやトリックを共有するための60秒のチュートリアルビデオをデザインします。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的で、動的なテキストオーバーレイを組み込み、ステップバイステップのプロセスを示し、明確な「字幕/キャプション」でアクセシビリティをサポートします。このプロンプトはHeyGenの「字幕/キャプション」機能を強調し、理解を深め、あらゆる「ソーシャルメディアビデオメーカー」のリーチを広げる方法を示します。
新製品を発表する企業向けに、15秒の視覚的に驚くべきブランド発表ビデオを制作し、さまざまなソーシャルプラットフォームで即座にインパクトを与えます。美学は映画的で洗練されており、「豊かなグラフィックス」と魅力的な「ストックメディアアセット」に大きく依存し、劇的で短い音楽のスティングと組み合わせます。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を紹介し、プレミアムビジュアルをソースし、ブランドが魅力的で記憶に残る「魅力的なソーシャルメディアビデオ」を作成できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なソーシャルメディアビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なビデオテンプレート、AI駆動の機能、豊富なストックメディアライブラリを活用して、簡単に高品質で魅力的なソーシャルメディアビデオを制作する力を提供します。これにより、ソーシャルメディアプラットフォーム全体で注目を集めるコンテンツをデザインできます。
HeyGenはブランドに合わせたビデオコンテンツのパーソナライズツールを提供していますか？
はい、HeyGenはビデオをパーソナライズするための強力なブランディングコントロールを提供しています。ブランドキット機能を使用して、ブランドのロゴや色を簡単に適用し、すべてのビデオが会社の美学に完全に一致し、プロフェッショナルなビデオを作成します。
HeyGenはクリエイティブプロジェクトのための使いやすいオンラインビデオメーカーとして何が優れていますか？
HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップエディターと多様なカスタマイズ可能なビデオテンプレートを備えており、ビデオ作成プロセスを簡素化します。これにより、プレゼンテーション、教育ビデオ、またはその他のクリエイティブプロジェクトのために、高品質なビデオコンテンツを簡単に制作でき、広範な編集スキルを必要としません。
HeyGenのAI機能はビデオ制作のワークフローを効率化できますか？
もちろんです。HeyGenは、AIアバターやスクリプトからのテキストビデオ生成機能を含む高度なAI駆動の機能を統合しており、ビデオ制作を大幅に効率化します。これらのツールは、プロフェッショナルなビデオをより効率的に生成し、アイデアを迅速かつ正確に魅力的なコンテンツに変換します。