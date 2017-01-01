非営利団体がその使命と影響を潜在的な寄付者やボランティアに伝えるための、魅力的な60秒の説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルは温かくインスピレーションを与えるもので、実写映像とわかりやすいアニメーションを組み合わせます。プロフェッショナルで共感を呼ぶ「ボイスオーバー生成」によってメッセージを効果的に伝え、HeyGenのような「社会的インパクト説明動画メーカー」がどのようにストーリーテリングを向上させるかを示します。

