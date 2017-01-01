あなたの社会的インパクト説明動画メーカー: 力強いストーリーを作成

編集スキルなしで力強い社会的インパクト動画を作成。私たちのプラットフォームは、スクリプトからのスマートなテキスト動画で複雑なトピックを簡素化します。

非営利団体がその使命と影響を潜在的な寄付者やボランティアに伝えるための、魅力的な60秒の説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルは温かくインスピレーションを与えるもので、実写映像とわかりやすいアニメーションを組み合わせます。プロフェッショナルで共感を呼ぶ「ボイスオーバー生成」によってメッセージを効果的に伝え、HeyGenのような「社会的インパクト説明動画メーカー」がどのようにストーリーテリングを向上させるかを示します。

サンプルプロンプト1
忙しい起業家や教育者を対象にした45秒の動画を開発し、彼らが「複雑なトピックを簡素化」する必要がある場合に役立てます。現代的でミニマリストなビジュアルスタイルを想像し、リアルな「AIアバター」が魅力的なモーショングラフィックスで複雑な概念を説明します。音声はクリアでプロフェッショナルであり、「スクリプトからのテキスト動画」機能を利用して、権威あるが親しみやすいトーンを維持し、「AI説明動画メーカー」の力を示します。
サンプルプロンプト2
コンテンツクリエイターやマーケティングプロフェッショナルを対象にした30秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を制作し、迅速で高品質な動画制作を求める人々に向けます。ビジュアルの美学は活気に満ちたもので、速いペースで進行し、「メディアライブラリ/ストックサポート」から多様なクリップを利用し、エネルギッシュなタイポグラフィを使用します。音声はアップビートでロイヤリティフリーの音楽を特徴とし、スナッピーなナレーションを補完し、HeyGenがどのように強力な「動画制作プラットフォーム」として迅速に魅力的なコンテンツを生成し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」で異なるプラットフォームに対応するかを強調します。
サンプルプロンプト3
編集スキルがないユーザー向けに、新しいソフトウェア機能を学ぶための90秒の情報提供ビデオを設計します。ビジュアルアプローチはクリーンでステップバイステップのもので、主に画面録画を使用し、シンプルな「テンプレートとシーン」を統合して明確さを高め、基本的なアニメーション要素で強化します。明確で落ち着いたボイスオーバーが正確な「字幕/キャプション」によってサポートされ、視聴者をプロセスに導き、事前の専門知識なしでプロフェッショナルな「アニメーション説明動画」を作成する簡単さを強調します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

社会的インパクト説明動画メーカーの仕組み

複雑な編集スキルを必要とせずに、あなたの社会的使命を魅力的なアニメーション説明動画に簡単に変換し、より広い視聴者に届けます。影響力のあるストーリーを簡単に作成。

1
Step 1
ナラティブを作成
メッセージをアウトライン化するか、スクリプトからのテキスト動画機能を使用して、社会的インパクトストーリーの魅力的なナラティブを開発します。私たちのプラットフォームは複雑なトピックを簡素化するのに役立ちます。
2
Step 2
ビジュアルとキャラクターを選択
多様なテンプレートとシーンのライブラリから選択します。関連するビジュアル、AIアバター、アニメーション要素でカスタマイズし、説明動画テンプレートを活用してあなたの目的に共鳴するものを作成します。
3
Step 3
AIボイスオーバーと音楽を追加
プロフェッショナルなボイスオーバー生成をさまざまな言語とアクセントで強化し、高度なAIボイスオーバーを利用します。背景音楽や効果音を統合し、視聴者にとって魅力的な体験を作り出します。
4
Step 4
インパクトをエクスポートして共有
社会的インパクト説明動画を最終化し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化します。メッセージをソーシャルメディアや他のチャネルで簡単に共有し、リーチを拡大します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

歴史的な社会的文脈を示す

歴史的な出来事を鮮やかなビデオナラティブに変換し、現在の社会的課題に対する重要な文脈を提供し、行動を促します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてデザインの専門知識なしで魅力的なアニメーション説明動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは直感的なAI説明動画メーカーで、ユーザーがプロフェッショナルなアニメーション説明動画を簡単に作成できるようにします。使いやすいドラッグ＆ドロップエディターと豊富な説明動画テンプレートライブラリにより、事前の編集スキルがなくても魅力的なビジュアルコンテンツを作成することが可能です。

HeyGenは説明動画作成のためにどのような高度なAI機能を提供していますか？

HeyGenはリアルなAIアバターや高品質なAIボイスオーバーを含む最先端のAI機能を統合し、説明動画を強化します。この高度な技術により、動画作成プロセスが効率化され、ダイナミックなコンテンツを簡単に生成できます。

HeyGenは複雑なトピックを動画で効果的に簡素化できますか？

もちろんです。HeyGenは強力な動画制作プラットフォームとして、複雑なトピックを簡単に理解できる魅力的な動画形式に変換するのをサポートします。その包括的なツールを活用して、複雑なアイデアを明確で影響力のあるマーケティング動画やトレーニング資料に変換してください。

HeyGenは説明動画テンプレートやストックメディアを提供していますか？

はい、HeyGenは説明動画テンプレートの豊富な選択肢と広範なストックメディアライブラリを提供しており、プロジェクトを迅速に開始できます。これらのリソースとドラッグ＆ドロップエディターを組み合わせることで、ユニークで視覚的に魅力的なアニメーション説明動画を制作するために必要なすべてを手に入れることができます。