ソーシャルコンテンツバッチジェネレーター: より多く、より速く作成

AI駆動のコンテンツ作成を活用して、ソーシャルメディアの出力を自動化します。スクリプトを簡単にビデオに変換して、魅力的な投稿を迅速に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやソーシャルメディア戦略家を対象にした90秒のプロフェッショナルなチュートリアルビデオを作成してください。ソーシャルメディアの自動化とコンテンツバッチングの効率性を示します。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的であり、落ち着いた正確なAIのナレーションが視聴者をプロセスに導きます。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して一貫した外観を保ち、自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させます。
サンプルプロンプト2
フリーランスマーケターやデジタルエージェンシー向けに、HeyGenを必須のAI駆動の時間節約ツールとして強調する2分間の魅力的なビデオを開発してください。このビデオは、現代的で洗練された美学を持ち、迅速なコンテンツ制作を示し、クリアなAIのナレーションと最小限のバックグラウンドミュージックで生産性を強調します。HeyGenのナレーション生成と広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、迅速に洗練されたビジュアルを作成します。
サンプルプロンプト3
インフルエンサーやパーソナルブランド向けに、HeyGenがさまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けのコンテンツ作成をどのように革新するかを紹介する45秒の魅力的なビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで視覚的に豊かであり、フレンドリーなAIアバターが異なるフォーマットにコンテンツを適応させる容易さを示します。特にHeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、最適なプラットフォーム互換性を実現します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ソーシャルコンテンツバッチジェネレーターの仕組み

コンテンツ作成のワークフローを効率化し、魅力的なソーシャルメディアビデオを効率的に生成し、AI駆動のツールで一貫したオンラインプレゼンスを維持します。

1
Step 1
魅力的なビデオスクリプトを作成
まず、コアメッセージをアウトライン化します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、書かれたアイデアを迅速に初期ビデオドラフトに変換し、ソーシャルメディアコンテンツの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターでカスタマイズ
さまざまなプラットフォームやオーディエンス向けにビデオをパーソナライズします。ブランドを代表する多様なAIアバターから選択し、AI駆動のコンテンツ作成でコンテンツを魅力的かつ一貫性のあるものにします。
3
Step 3
魅力的な要素で強化
ソーシャルメディアコンテンツのリーチとアクセシビリティを最大化します。ビデオに自動的に字幕/キャプションを追加し、音声なしでも魅力的で、すべてのソーシャルメディアプラットフォームに最適化されるようにします。
4
Step 4
バッチ処理と配信準備
すべてのチャンネルでの公開に向けてコンテンツを効率的に準備します。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたビデオを作成します。作成物をバッチ処理して、簡単にスケジューリングし、シームレスなソーシャルメディア自動化を実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を自動化

顧客の声を魅力的なAIビデオに簡単に変換し、ソーシャルメディア全体で信頼を築き、価値を示します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてソーシャルメディア向けのAI駆動のコンテンツ作成を支援しますか？

HeyGenは高度なAIを通じて、魅力的なソーシャルメディアコンテンツを効率的に作成する力をユーザーに提供します。テキストをビデオに変換する機能により、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変え、AIアバターとナレーションを使用してコンテンツ作成プロセスの大部分を自動化します。

HeyGenは複数のプラットフォーム向けのソーシャルコンテンツバッチングを効率化できますか？

もちろんです。HeyGenはソーシャルコンテンツバッチジェネレーターとして設計されており、多数のビデオを迅速に制作することができます。この強力な自動化ツールは、多様なソーシャルメディアコンテンツを大規模に作成することをサポートし、コンテンツカレンダーの管理を容易にし、コンテンツ作成のワークフローを最適化します。

HeyGenはビデオコンテンツのカスタマイズにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは正確なビデオカスタマイズのための強力な技術的機能を提供します。ロゴや色などのブランディング要素を制御し、自動字幕を追加し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームにビデオを完璧に適応させるためのアスペクト比のリサイズを利用できます。

HeyGenは多様なビデオフォーマットとナレーション生成をサポートしていますか？

はい、HeyGenは多様なビデオフォーマットをサポートしており、リールのようなコンテンツを作成するのに理想的です。AIアバターと高度なナレーション生成を使用して、すべてのビデオプロジェクトで高品質で一貫したナレーションを確保し、コンテンツ作成を簡素化します。