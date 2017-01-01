AIソーシャル広告ジェネレーター：数分で広告をデザイン

AI駆動のソーシャル広告ジェネレーターを活用して、魅力的な広告クリエイティブを作成し、コンバージョンを向上させ、スクリプトをダイナミックなビデオに簡単に変換します。

小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーが、どのようにして簡単に魅力的な広告クリエイティブを生成できるかを紹介する、30秒のテンポの速いモダンなビデオを想像してください。このビデオは、アップビートでインスパイアリングな音楽を背景に、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを強調し、ソーシャル広告ジェネレーターのプロセスをコンセプトから完成までシームレスかつ効率的にすることを示します。

サンプルプロンプト1
デジタルマーケターやコンテンツクリエイターを対象にした、45秒のクリーンでプロフェッショナルなビデオを作成してください。AI広告メーカーの力を示し、明確なナレーションと控えめな背景音楽で、HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、書かれた広告コピーを魅力的なビデオクリエイティブに変換するプロセスを視聴者に案内し、リアルなボイスオーバー生成によって時間とリソースを節約する方法を示します。
サンプルプロンプト2
Eコマース起業家やブランドマネージャー向けに設計された、60秒の洗練されたビジュアルリッチなビデオを開発してください。広告のためのAIツールがどのようにキャンペーンを向上させるかを強調します。洗練されたビジュアルスタイルと落ち着いたが魅力的な背景音楽を特徴とし、HeyGenのリアルなAIアバターと豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、Eコマース製品広告で完璧なブランド一貫性を達成する方法を示します。
サンプルプロンプト3
パフォーマンスマーケターやグロースハッカーを対象にした、30秒のダイナミックで結果志向のビデオを作成し、効率的な広告作成がどのようにコンバージョンを向上させるかを紹介します。このインパクトのあるビデオは、エネルギッシュな音楽と目立つオンスクリーンテキストを使用し、AI駆動のツールの効率性を強調し、HeyGenの字幕/キャプションとアスペクト比のリサイズとエクスポートが、すべてのプラットフォームで最大のリーチとエンゲージメントを確保する方法を示します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ソーシャル広告ジェネレーターの仕組み

AI駆動の強力なプラットフォーム内で、観客に響き、エンゲージメントを促進する魅力的なソーシャルメディア広告を簡単に作成します。

1
Step 1
プロジェクトを作成
AI広告ジェネレーターを活用して、広告スクリプトを魅力的なビデオに変換することから始めます。さまざまなテンプレートから選択し、スクリプトからのテキスト-ビデオで広告作成を迅速に開始します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
豊富なメディアライブラリ/ストックサポートから選択するか、自分のアセットをアップロードして、ブランドの美学に完璧にマッチする広告クリエイティブを強化します。
3
Step 3
魅力的な要素を追加
強力なボイスオーバー生成を組み込むか、AIアバターを追加して広告コピーをナレーションし、メッセージがプラットフォーム全体で明確かつインパクトのあるものになるようにします。
4
Step 4
エクスポートと最適化
ソーシャル広告ジェネレーターを使用して、さまざまなアスペクト比で広告をエクスポートし、ターゲットとするすべてのソーシャルメディアプラットフォームに最適化されるように最終調整します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を紹介

信頼を築き、ブランドの信頼性を高めるために、AI駆動のビデオ証言や成功事例を本物で魅力的に制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なクリエイティブのためのAI広告生成を簡素化しますか？

HeyGenは強力なAI広告ジェネレーターとして機能し、リアルなAIアバターと効率的なテキスト-ビデオ機能を使用して、ユーザーが魅力的な広告クリエイティブを迅速に生成できるようにします。これにより、広告作成プロセス全体が合理化され、あらゆるキャンペーンに高いインパクトのビデオコンテンツを提供します。

HeyGenはすべてのビデオクリエイティブでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは強力なブランド一貫性を確保し、ロゴ、ブランドカラー、一貫したAIアバターをすべてのビデオクリエイティブにシームレスに統合するための堅牢なブランディングコントロールを提供します。これは、Eコマース製品広告や一貫したブランドアイデンティティの維持に理想的です。

HeyGenは効率的な広告作成のためにどのようなツールを提供しますか？

HeyGenは直感的なAI広告メーカーとして機能し、プロフェッショナルなテンプレートとシーンの幅広い選択肢を提供し、テキスト-ビデオとボイスオーバー生成の高度な機能を備えています。これらのAI駆動のツールは、広範なグラフィックデザインの専門知識がなくても、高品質の広告クリエイティブを迅速に制作するのに役立ちます。

HeyGenのAI駆動のツールはどのようにしてビデオクリエイティブを強化しますか？

HeyGenは高度なAI駆動のツールを活用して、スクリプトをAIアバター、ボイスオーバー生成、自動字幕を使用してダイナミックなビデオクリエイティブに変換します。これにより、比類のないクリエイティブコントロールと効率性が提供され、広告作成の取り組みの質が大幅に向上します。